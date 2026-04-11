Il Cagliari torna a sorridere davanti al proprio pubblico, conquistando una vittoria fondamentale per la salvezza. La formazione sarda ha superato la Cremonese per uno a zero in uno scontro diretto cruciale, grazie al gol decisivo di Sebastiano Esposito. La rete, siglata di testa sul secondo palo su un preciso assist di Zé Pedro, ha interrotto un lungo digiuno di successi per i rossoblù, che non vincevano dal 31 gennaio contro il Verona, dopo quattro sconfitte consecutive e soli due punti raccolti nelle ultime otto partite.

La gara si è svolta in un clima di grande tensione, con la Cremonese che ha approcciato meglio i primi minuti, creando diverse occasioni da rete.

Tuttavia, la difesa del Cagliari ha saputo resistere agli assalti avversari, trovando poi il momento propizio per colpire. I cambi effettuati e l'ottimo cross di Zé Pedro sono stati determinanti. L'incontro ha segnato anche il ritorno di Luperto alla Domus, seppur con la maglia della Cremonese.

Il Ruolo Decisivo di Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002, si è confermato ancora una volta un elemento decisivo per il Cagliari, siglando il suo sesto gol stagionale. Dopo la marcatura, Esposito ha manifestato la sua gioia abbracciando l'allenatore Pisacane e ha scelto di rimanere in campo fino al fischio finale per sostenere i compagni. La sua prestazione è stata fondamentale non solo per il risultato finale, ma anche per infondere nuova fiducia e morale alla squadra in un momento delicato della stagione.

Con questa vittoria, il Cagliari allontana i fantasmi della retrocessione e rilancia con forza le proprie ambizioni di permanenza in Serie A. La Cremonese, d'altro canto, dovrà analizzare le buone trame di gioco mostrate nella prima frazione, ma con la consapevolezza di dover migliorare la propria concretezza sotto porta per raggiungere i propri obiettivi.

Il Profilo e la Carriera di Sebastiano Esposito

Nato a Castellammare di Stabia nel 2002, Sebastiano Esposito milita attualmente nel Cagliari in prestito dall'Inter. La sua formazione calcistica è avvenuta nelle giovanili di Club Napoli, Brescia e Inter, dove si è affermato come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Già nel 2019, il Guardian lo aveva inserito nella lista dei sessanta migliori talenti nati nel 2002.

Nel corso della sua carriera, ha maturato esperienze significative in diverse squadre attraverso prestiti, vestendo le maglie di SPAL, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria ed Empoli, prima di giungere in Sardegna. A livello internazionale, ha collezionato numerose presenze e reti in tutte le selezioni giovanili della Nazionale italiana, a riprova del suo talento precoce.

La sua duttilità tattica, la capacità di utilizzare entrambi i piedi e un'ottima visione di gioco lo rendono un elemento prezioso per la squadra sarda. Il Cagliari può ora contare su un attaccante in grado di fare la differenza nei momenti cruciali della stagione, un vero e proprio jolly offensivo per mister Pisacane.