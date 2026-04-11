Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, è costretto a un nuovo stop forzato a causa di un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Il trequartista giallorosso ha riportato una lesione al flessore della coscia destra durante la recente sfida contro il Pisa, un evento che si configura come un significativo ostacolo per la squadra capitolina, già alle prese con diverse assenze in questa fase cruciale della stagione.

L'episodio che ha portato all'infortunio si è verificato sul finire del primo tempo della partita. Dopo un contrasto di gioco con Aebischer, Pellegrini si è accasciato a terra, toccandosi immediatamente la coscia destra, un gesto che ha subito fatto temere il peggio.

Nonostante il dolore evidente, il numero 7 giallorosso ha dimostrato grande spirito di sacrificio, decidendo di rimanere in campo per i minuti finali della prima frazione. Questa scelta ha permesso all'allenatore Gasperini di gestire con maggiore flessibilità gli slot per le sostituzioni, evitando di bruciarne uno in un momento tatticamente delicato.

Tuttavia, la situazione clinica non ha consentito al giocatore di proseguire. All'inizio del secondo tempo, Pellegrini è stato inevitabilmente sostituito da El Shaarawy. La diagnosi successiva, confermata dagli esami strumentali, ha purtroppo accertato la lesione muscolare, con una prognosi che stima un periodo di recupero di circa quattro settimane.

Questo significa che il capitano sarà indisponibile per un intero mese, un lasso di tempo che include impegni fondamentali per la Roma.

Impatto sulla rincorsa Champions della Roma

L'assenza prolungata di Lorenzo Pellegrini rappresenta un duro colpo per le ambizioni della Roma, in particolare per la sua rincorsa alla qualificazione in Champions League. La squadra dovrà affrontare senza il suo capitano e uno dei suoi elementi più influenti alcune partite di fondamentale importanza. Tra gli appuntamenti più significativi che Pellegrini sarà costretto a saltare figurano le sfide contro avversari di calibro come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina, incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per le sorti della stagione giallorossa.

La Roma si trova quindi nella necessità di trovare nuove soluzioni tattiche e tecniche per sopperire alla mancanza del suo trequartista e leader. L'infortunio di Pellegrini va ad aggiungersi a una già lunga lista di indisponibili, mettendo a dura prova la profondità e la versatilità della rosa a disposizione di Gasperini. La capacità della squadra di reagire a questa ennesima difficoltà sarà cruciale per mantenere vive le speranze di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dinamica dell'infortunio e gestione in campo

Pochi minuti prima di accusare il problema fisico, Lorenzo Pellegrini aveva già dimostrato la sua pericolosità e la sua importanza per la manovra offensiva della Roma, colpendo l'incrocio dei pali su punizione.

Questo episodio sottolinea quanto il suo contributo fosse attivo e determinante nel match. Dopo il contrasto che ha causato l'infortunio e il successivo intervento dello staff medico, il giocatore ha cercato di stringere i denti, spinto dalla volontà di non lasciare la squadra in difficoltà.

La gestione attenta delle sostituzioni da parte dell'allenatore Gasperini, che ha permesso a Pellegrini di rimanere in campo fino all'intervallo, ha limitato i danni immediati dal punto di vista tattico. Tuttavia, la perdita del capitano per un periodo così esteso rimane un significativo contraccolpo per la Roma, che dovrà affrontare i prossimi impegni con un'ulteriore assenza di peso nel suo scacchiere. La squadra dovrà ora dimostrare la propria forza collettiva per superare questo momento difficile.