La Fiorentina è a Londra per affrontare il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League, una sfida che si preannuncia come un banco di prova importante per la formazione viola. L'obiettivo è chiaro: riportare un trofeo europeo a Firenze dopo venticinque anni di attesa, in una stagione finora complessa. L’impegno è particolarmente arduo, considerando che il Crystal Palace, guidato da De Gea, ha mostrato segnali di ripresa in Premier League, uscendo dalla zona retrocessione.

Alla vigilia dell'incontro, il tecnico viola Paolo Vanoli ha sottolineato l'importanza della gara e la necessità di affrontarla con la massima determinazione.

"Ora concentriamoci sulla coppa, su una sfida difficile contro una squadra di Premier League e tra le favorite per la vittoria finale", ha dichiarato Vanoli. "Rispetto a loro abbiamo avuto meno tempo per prepararci, però se giochiamo da squadra possono arrivare risultati importanti. Sarà un bel test per noi, per capire a che punto è la nostra crescita, servirà una grande prestazione, con lucidità e personalità. Adesso arriva il bello".

Assenze e scelte per la Fiorentina

La Fiorentina dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti. Moise Kean non è partito con la squadra a causa di un persistente dolore alla tibia. Vanoli ha spiegato: "Dopo l’allenamento di ieri Moise ha manifestato ancora dolore alla tibia con cui è alle prese da tantissimo tempo.

Come abbiamo sempre fatto finora stiamo cercando di gestirlo. Stavolta non poteva farcela, puntiamo a recuperarlo per la partita di lunedì contro la Lazio". Oltre a Kean, mancheranno anche Solomon, Fortini e Parisi. A questi si aggiungono Brescianini e Rugani, esclusi dalla lista UEFA. Nonostante queste defezioni, Vanoli ha ribadito con fermezza: "Non voglio sentire parlare di emergenza, non è nel mio dna. E niente alibi. Non nego che mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita a ranghi completi, vorrà dire che sarà l'occasione per chi finora ha giocato meno e per i giovani".

Per la formazione iniziale, non sono previsti stravolgimenti rispetto alle precedenti uscite europee. De Gea sarà confermato tra i pali, mentre la coppia difensiva sarà composta da Pongracic e Ranieri.

A centrocampo, la regia sarà affidata a Fagioli, che, come Gudmundsson, salterà la prossima gara di campionato per squalifica. Al centro dell'attacco, Piccoli prenderà il posto di Kean. A sostenere la squadra a Londra sono giunti circa 1.600 tifosi viola.

Dove seguire Crystal Palace-Fiorentina in TV

La Fiorentina arriva a questo fondamentale appuntamento europeo dopo aver ritrovato una certa serenità in campionato grazie alla vittoria contro il Verona. La partita tra Crystal Palace e Fiorentina, con fischio d'inizio alle ore 21 di giovedì 9 aprile, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Sky Sport Calcio e disponibile in streaming su Sky Go e Now.

Contemporaneamente, si disputeranno gli altri quarti di finale di Conference League: alle 18.45 Rayo Vallecano affronterà l'Aek Atene, mentre alle 21.00 sono in programma Shakhtar-Az Alkmaar e Mainz-Strasburgo. La sfida di Londra rappresenta un’occasione cruciale per la Fiorentina, che cerca conferme sul proprio percorso europeo e punta a superare un avversario di livello per continuare a sognare la finale.