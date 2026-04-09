Il Bologna e l'Aston Villa si preparano a un confronto cruciale allo stadio Renato Dall’Ara, in occasione della gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. L'appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21, in una sfida che vede i rossoblù affrontare gli inglesi in una situazione di emergenza dettata da diverse assenze significative.

La formazione emiliana, guidata da Vincenzo Italiano, dovrà fare a meno di Skorupski, Dallinga, Dominguez e Lykogiannis, tutti fermi per infortunio. A questi si aggiunge Vitik, squalificato, mentre Helland e De Silvestri non sono stati inclusi nella lista dei convocati per la competizione.

Nonostante queste difficoltà, il Bologna si presenta a questo importante match forte di una striscia di undici risultati utili consecutivi in Europa League, un percorso che ha visto la squadra conquistare sette vittorie e quattro pareggi, dimostrando grande solidità e determinazione sul campo europeo.

L'unica battuta d'arresto stagionale in Europa League per i rossoblù è arrivata proprio per mano dell'Aston Villa, nella gara d’andata disputata a Birmingham all'inizio della stagione. Il tecnico Italiano sta valutando attentamente le soluzioni per il tridente offensivo, con l'intenzione di mantenere un atteggiamento propositivo. L'obiettivo è sfruttare al massimo il fattore campo e l'entusiasmo dei tifosi del Dall’Ara per cercare di ottenere un risultato favorevole.

L'Aston Villa, sotto la guida esperta di Unai Emery, si conferma un avversario particolarmente ostico. Gli inglesi hanno già avuto la meglio sul Bologna in due precedenti occasioni nelle ultime due stagioni: prima con un 2-0 in Champions League e successivamente con un 1-0 nell'attuale edizione dell'Europa League, dimostrando una certa superiorità negli scontri diretti.

Le ambizioni europee del Bologna

Per il Bologna, raggiungere la semifinale di una competizione europea rappresenta un traguardo che manca da ben ventisei anni, risalendo alla stagione 1998-99. Questa sfida contro l'Aston Villa offre l'opportunità di interrompere questo lungo digiuno e di scrivere un nuovo, significativo capitolo nella storia del club.

Nonostante le numerose assenze, l'atteggiamento della squadra rimane improntato a una forte determinazione e alla volontà di sorprendere, anche di fronte a una delle formazioni più attrezzate e quotate del torneo.

Dove seguire la partita: programmazione TV

La partita tra Bologna e Aston Villa sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. La serata europea di Sky Sport prevede anche ampi approfondimenti pre e post-partita, con la partecipazione di giornalisti e opinionisti che analizzeranno le scelte tattiche, le prestazioni e le prospettive future delle due squadre. In contemporanea, gli appassionati potranno seguire anche le altre sfide dei quarti di finale, tra cui Porto-Nottingham Forest e Friburgo-Celta Vigo.