Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo del Pisa Sporting Club. La sua nomina, come evidenziato in un'intervista, rappresenta una tappa fondamentale per il club nerazzurro. Gabbanini ha definito Pisa un'opportunità per "mettere a frutto" la sua esperienza internazionale, considerandola "molto importante" per la sua carriera.

Ha chiarito che le sue esperienze maturate all'estero non implicano superiorità, ma offrono "ampia esperienza in diverse situazioni". Ha condiviso la "scelta audace" del club di affidargli l'area tecnica, consapevole della responsabilità in caso di retrocessione, ma con la volontà di conoscere a fondo il club prima di agire.

Questo approccio, ha aggiunto, è "poco praticato in Italia, ma molto diffuso nel mondo anglosassone".

Il profilo internazionale del nuovo DS

Nato nel 1980, Gabbanini ha iniziato la sua carriera nel calcio come calciatore, per poi passare rapidamente al ruolo di allenatore nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina, e successivamente sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 ha intrapreso la carriera dirigenziale, ricoprendo l'incarico di Chief Scout del Watford e, in seguito, di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese. Il suo percorso a livello nazionale e internazionale è proseguito nel 2022 con un'importante esperienza al Tottenham, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout e, successivamente, quello di Direttore Sportivo ad interim, prima di lasciare il club inglese.

Ambizione e gestione delle difficoltà

Il nuovo direttore sportivo ha assicurato che il "percorso di crescita del Pisa non si arresta", avendo percepito "forte e chiara" l'ambizione di crescere fin dai primi colloqui. Ha riconosciuto le "oggettive difficoltà nei risultati sportivi", da gestire con "serietà e professionalità", e ha espresso vicinanza ai tifosi, da toscano, comprendendo la loro sofferenza.

La società ha accolto con entusiasmo Gabbanini, riconoscendo il valore del suo percorso e la fiducia nella sua capacità di guidare l'area tecnica verso nuovi traguardi. L'avventura a Pisa è iniziata con l'obiettivo di mettere a frutto l'esperienza maturata per favorire lo sviluppo e la crescita del club.