Con l'avvicinarsi della stagione 2026-27, i club stanno intensificando il lavoro su più fronti. Non c'è soltanto il calciomercato a catalizzare l'attenzione di dirigenti e tifosi: molte società stanno infatti programmando il futuro anche attraverso le campagne abbonamenti, che stanno già regalando numeri importanti e un entusiasmo crescente nelle piazze italiane. Tra acquisti ufficiali, trattative in fase avanzata, ritorni di fiamma e sfide di mercato, le prossime settimane saranno decisive per definire gli organici che si presenteranno ai nastri di partenza dei vari campionati.

Ecco le principali novità della giornata tra Serie A e Serie B.

Calciomercato Serie A: Fiorentina scatenata, ecco Atta e Jimenez

Giornata ricca di movimenti nel massimo campionato. La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Atta, ma il club viola non si è fermato qui, chiudendo anche il sorprendente colpo Alex Jimenez, ex Milan, prelevato dal Bournemouth per rinforzare la rosa. Anche il Cagliari accelera sul mercato: i rossoblù avrebbero effettuato il sorpasso sul Parma nella corsa a Fazzini, mentre il Milan, oltre a seguire altri obiettivi, si assicura anche il giovane Calvani proveniente dalla Lazio. Resta inoltre da monitorare il futuro di Belghali: il talento dell'Hellas Verona potrebbe tornare subito in Serie A, con due big del campionato che avrebbero già manifestato interesse nei suoi confronti.

Calciomercato Serie B

Anche in cadetteria il calciomercato è particolarmente vivace. La Reggiana ha annunciato l'ingaggio dell'islandese Jonsson, mentre il Modena ha ufficializzato l'arrivo di Azzi dal Monza. L'Empoli valuta invece un clamoroso ritorno di Romagnoli, senza perdere di vista la pista che porta ad Adamo, esterno in uscita dallo Spezia e seguito anche dal Padova. Proprio i biancoscudati sono impegnati anche nella corsa a Cocchi, conteso da Pisa e Catanzaro. La Sampdoria, invece, lavora su più fronti: per la difesa prende quota il profilo del cosiddetto "re delle promozioni", mentre resta viva anche la suggestione Camarda, con il direttore sportivo Branca che continua a monitorare la situazione dell'attaccante rossonero.