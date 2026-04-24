L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha affrontato in conferenza stampa le domande sull'addio di Claudio Ranieri dal club. Gasperini si è nettamente smarcato dalle polemiche, definendo le discussioni una "macchina del fango" dalla quale si è distanziato. "Come si è arrivato all'addio di Ranieri? Le vicende sono quelle sotto gli occhi di tutti, non voglio commentare. Ne sono stato fuori e non partecipo a questa macchina del fango che giornalmente è attivissima. Voglio lavorare e fare l'allenatore", ha dichiarato, ribadendo il desiderio di concentrarsi sul ruolo.

Il tecnico ha poi analizzato il comunicato ufficiale della Roma, evidenziando due punti chiave: la "fiducia mai mancata" dal club "fin dal primo giorno che ci siamo incontrati" e il principio che "la Roma è davanti a tutto". Gasperini ha rimarcato la sua estraneità alla vicenda: "Io in questa vicenda non ho fatto nulla. Non mi mettete sullo stesso piano. Io mai stato contro qualcuno", ha affermato, respingendo ogni coinvolgimento nelle dinamiche che hanno portato all'addio di Ranieri.

Gasperini: l'appello a parlare solo di calcio a Trigoria

Durante la conferenza, Gasperini ha espresso il desiderio di riportare il focus sull'attività sportiva e sulle questioni tecniche, allontanando le controversie esterne.

"Dentro Trigoria si fa calcio, spero si faccia calcio, è dove io cerco solo di fare calcio", ha ribadito. Ha poi esteso l'invito a tutti, dai tifosi ai media: "Vorrei che anche voi tornaste a parlare di calcio. Io sono stato tirato dentro. Non voglio parlare di altre discussioni". Un messaggio per il ritorno alla normalità sportiva.

Il ruolo di Ranieri e l'ambiente a Trigoria

Prima del suo allontanamento, Claudio Ranieri aveva ricoperto il ruolo di senior advisor nel club giallorosso. Le recenti dichiarazioni di Ranieri su Gasperini hanno sorpreso il tecnico, il quale ha ammesso: "Non ne ho mai avuto la sensazione". Secondo Gasperini, l'ambiente di Trigoria deve ora concentrarsi sul calcio giocato, superando tensioni e discussioni. La società, tramite il comunicato ufficiale, ha riaffermato la piena fiducia nell'allenatore, consolidando la volontà di proseguire il percorso con visione unitaria.