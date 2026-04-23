In un momento di profonda difficoltà, con la lotta per non retrocedere che si fa sempre più serrata, il Tottenham ha deciso di puntare su un aspetto cruciale: la dimensione mentale. Il prestigioso club londinese ha recentemente pubblicato un annuncio su LinkedIn, cercando attivamente uno “psicologo delle prestazioni eccezionale”. Questa figura professionale avrà il compito fondamentale di offrire un supporto basato su evidenze scientifiche ai giocatori di élite, con l'obiettivo di invertire una rotta che appare sempre più compromessa.

La Crisi dei Numeri: Un Tottenham in Difficoltà

La situazione degli Spurs è tutt'altro che rosea. Attualmente occupano il diciottesimo posto in classifica, trovandosi a soli due punti dalla zona salvezza. Un dato che evidenzia la gravità del momento è la striscia negativa di ben quindici partite senza vittorie. Il 2026, in particolare, si è rivelato un anno avaro di successi tra le mura amiche: l’ultima vittoria casalinga risale al 6 dicembre dell'anno precedente, contro il Brentford. L’ultimo successo in campionato, invece, è datato 28 dicembre, ottenuto in trasferta sul campo del Crystal Palace. La prossima sfida, un'importante trasferta contro il Wolverhampton, squadra già retrocessa, rappresenta un'occasione cruciale per la squadra per ritrovare l'equilibrio e la lucidità necessarie in vista dello sprint finale della stagione.

Il Profilo Ricercato: Supporto e Cultura della Performance

Il professionista che il Tottenham intende integrare nel proprio staff dovrà svolgere un ruolo poliedrico e di grande responsabilità. Le mansioni principali includono l'assistenza individuale agli atleti, un lavoro integrato e sinergico con lo staff tecnico e i preparatori atletici, e lo sviluppo di una vera e propria cultura della performance, saldamente fondata su principi psicologici moderni. Il club cerca un professionista che sia non solo credibile e competente, ma anche estremamente discreto, capace di costruire relazioni di fiducia profonde e durature in un contesto ad altissima pressione come quello del calcio professionistico.

Parallelamente a questa ricerca per la prima squadra maschile, il club ha avviato una selezione analoga per rafforzare anche la squadra femminile, dimostrando un approccio olistico al benessere e alla performance atletica.

La Visione di De Zerbi: La Mente al Centro del Progetto

Questa iniziativa del club trova radici profonde nella filosofia del tecnico Roberto De Zerbi. Nelle sue prime due apparizioni dal ritorno in Inghilterra, l'allenatore ha raccolto un solo punto, ma ha chiaramente identificato nella mentalità la priorità assoluta per invertire la rotta e risollevare le sorti della squadra. Il Tottenham ha pienamente fatto propria questa linea strategica, cercando attivamente un supporto psicologico mirato a “cambiare la mentalità” dei suoi giocatori. L'obiettivo è chiaro: agire prima che la situazione diventi irrecuperabile e compromettere definitivamente la stagione.