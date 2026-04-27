La stagione calcistica di Xavi Simons, centrocampista olandese del Tottenham, si è conclusa in anticipo, precludendogli la partecipazione alla prossima Coppa del Mondo negli Stati Uniti. L'infortunio al ginocchio destro, subito sabato nella vittoria per 1-0 contro il Wolverhampton, ha costretto il 23enne a lasciare il campo zoppicando, ponendo fine alle sue speranze per il finale di campionato e l'appuntamento iridato.

Il messaggio emotivo di Xavi Simons

Attraverso un toccante messaggio sui social media, Simons ha espresso il suo profondo rammarico.

"Dicono che la vita possa essere crudele, e ora è così che mi sento. La mia stagione si è conclusa bruscamente e sto cercando di accettarlo. Onestamente, mi spezza il cuore", ha scritto. Ha poi aggiunto il suo desiderio di lottare per la squadra e per il Paese: "Tutto ciò che volevo era lottare al fianco della mia squadra, e ora non posso farlo, e lo stesso vale per i Mondiali. Non potrò rappresentare il mio Paese". Simons vanta 34 presenze con la nazionale olandese, confermando l'addio anticipato al campo.

La diagnosi e i tempi di recupero

Gli accertamenti medici hanno purtroppo confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo grave infortunio richiederà un lungo periodo di riabilitazione, stimato in almeno otto mesi.

La serietà della situazione implica una prolungata assenza del giocatore, un colpo significativo per la sua carriera.

Le conseguenze per Tottenham e Olanda

L'assenza di Xavi Simons rappresenta una perdita significativa sia per il Tottenham che per la nazionale olandese. Il club londinese, già alle prese con numerose assenze e impegnato nella lotta per non retrocedere, perde un elemento chiave. L'Olanda dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti più promettenti per la Coppa del Mondo. La nazionale è inserita nel Gruppo F, dove affronterà Giappone, Svezia e Tunisia, e dovrà riorganizzarsi senza il suo contributo.