La Juventus torna a vincere e lo fa con autorità, superando il Genoa con un secco 2-0 che riaccende le ambizioni Champions dei bianconeri. All’Allianz Stadium, la formazione guidata da Luciano Spalletti archivia la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Bremer e McKennie, protagonisti di una prestazione convincente che restituisce fiducia all’ambiente dopo le incertezze delle ultime settimane. Un successo fondamentale, arrivato in un momento delicato della stagione, che permette alla Vecchia Signora di restare pienamente in corsa per il quarto posto.

Prima della sosta, infatti, il pareggio contro il Sassuolo aveva rallentato la corsa juventina, con il Como avanti di tre punti e forte di entrambi gli scontri diretti a favore. La giornata appena conclusa, però, ha cambiato nuovamente gli equilibri, riaprendo scenari che sembravano complicarsi per i bianconeri.

Bremer e McKennie decidono la sfida

La gara contro il Genoa di Daniele De Rossi ha mostrato una Juventus determinata sin dalle prime battute. I bianconeri hanno imposto ritmo e intensità, trovando il vantaggio con Bremer dopo appena 4 minuti di gioco. Il raddoppio è arrivato poco dopo grazie a McKennie, jolly di mediana al suo ottavo centro stagionale. Due gol che hanno indirizzato la partita e consentito alla Juventus di gestire il match nella ripresa senza particolari rischi, a parte un calcio di rigore neutralizzato da Perin.

La solidità difensiva e la capacità di controllare il possesso hanno fatto il resto, permettendo alla squadra di Spalletti di portare a casa tre punti pesantissimi.

Settimana decisiva: Atalanta e Inter sullo sfondo

Il calendario, però, non concede pause e la prossima giornata potrebbe rappresentare uno spartiacque decisivo. La Juventus sarà infatti attesa dalla difficile trasferta sul campo dell’Atalanta, squadra in grande forma e reduce dal netto 3-0 ottenuto a Lecce. La formazione guidata da Palladino ha dimostrato solidità e qualità, candidandosi come avversario in volata per la Champions. Il giorno successivo, anche il Como sarà chiamato a un test durissimo contro l’Inter di Cristian Chivu, reduce dal travolgente 5-2 inflitto alla Roma.

Un incrocio di risultati che potrebbe ridisegnare ulteriormente la classifica. Con sette giornate ancora da giocare, ogni punto peserà come un macigno e la Juventus, grazie al successo sul Genoa, ha dimostrato di voler restare protagonista fino all’ultimo. La corsa Champions è più viva che mai e i bianconeri sono tornati a crederc