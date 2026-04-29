Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video su Youtube parlando della Juventus e del centravanti che potrebbe accasarsi a Torino nella prossima stagione ha detto: "E' sempre più caldo il nome di Lewandowski. Perché dico questo? Perché c'è già stato in realtà un ammiccamento, un piccolo incontro a San Siro e ci sarà un nuovo summit, probabilmente tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Incontro o contatto, perché non è che l'agente di Lewandowski adesso si sia trasferito in Italia, però diciamo che l'impressione che si è ricavata è che effettivamente la Juve sia in vantaggio sul Milan, che avrebbe altre mire tra cui Dusan Vlahovic.

Insomma ci sarebbe stato un avanzamento ulteriore della Juventus per Lewandowski ma uso il condizionale perché è doveroso in questi casi".

Balzarini: 'L'idea primaria della Juventus per un attaccante a lunga scadenza resta sempre Kolo Muani'

Balzarini ha proseguito: "In tutto questo io dico da un sacco di tempo che l'idea primaria della Juventus per un attaccante a lunga scadenza resta sempre quella di Kolo Muani. Il valore del centravanti francese adesso è effettivamente arrivato a 30 milioni di euro, un prezzo più che abbordabile per la società piemontese. Il giocatore non verrà assolutamente reintegrato nel Paris Saint-Germain e preme per tornare in bianconero. Poi è chiaro che dovrà essere fatta una scelta come è chiaro che anche la posizione di Dusan Vlahovic andrà soppesata".

Juve, i dubbi sulla stabilità fisica di Vlahovic potrebbero cambiare le carte in tavola

Proprio su Vlahovic Balzarini ha concluso dicendo: "Oggi abbiamo avuto riscontri sul fatto che la questione principale che ne fa adesso la Juve è quella della tenuta fisica del giocatore, del quale ci si fida sì, ma non tantissimo. Quindi da questo tipo di valutazione si otterrà la coppia di attaccanti base che ci saranno il prossimo anno e che a questo punto potrebbero essere due fra Kolo Muani, Lewandowski e Dusan Vlahovic, senza dimenticare il ruolo di David . Il canadese, secondo me e da quello che posso ricavare, ha delle buone possibilità di essere confermato giocandosela, naturalmente, come alternativa".