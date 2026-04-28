L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e riferendosi alla Juventus ha fatto il nome di un attaccante che i bianconeri dovrebbero tentare di acquisire in estate: "Farei di tutto per prendere Osimhen, ma so che non è facile per diverse clausole. Di attaccanti forti ce ne sono in giro, a partire da Gabriel Jesus che, secondo me, sarebbe un attaccante da Juve".

Ravanelli e l'analisi sul momento complicato degli attaccanti

Secondo Ravanelli, i centravanti di grande affidabilità sono oggi pochi e comportano investimenti economici molto elevati; per questo motivo, la vera competenza di un club risiede nella capacità di costruire talenti, puntando su giovani prospetti dotati di qualità e margini di crescita.

L’ex attaccante ha ricordato come anche la Juventus vincente del passato, compresa quella capace di conquistare la UEFA Champions League, fosse stata edificata su una base solida di calciatori giovani, ambiziosi e desiderosi di affermarsi. A suo giudizio, il club dovrebbe ripartire proprio da questo principio, privilegiando profili di prospettiva rispetto a calciatori oltre una certa età. Pur riconoscendo l’importanza dell’esperienza, Ravanelli ritiene infatti che oggi siano soprattutto energia, intensità atletica e forza fisica a fare la differenza.

Juve, Ravanelli e la critica su David

Nel valutare il rendimento di David, Ravanelli ha espresso perplessità, definendo la sua stagione poco convincente nonostante alcuni gol realizzati.

A suo avviso, l’attaccante canadese non rappresenterebbe il profilo ideale per una squadra che ambisce a vincere lo scudetto o la Champions. Il salto da un contesto come quello del Lille alla Juve, secondo l’ex calciatore, è estremamente complesso: giocare in un campionato meno pressante e in una squadra consolidata è molto diverso dal dover sostenere il peso e le aspettative di un club come quello bianconero.

Ravanelli ha infine sottolineato come, nel calcio moderno, la vera distinzione tra un buon giocatore, un campione e un fuoriclasse risieda soprattutto nella personalità, nel carattere e nella determinazione. Per indossare e valorizzare la maglia della Juventus, ha concluso, queste qualità risultano imprescindibili.