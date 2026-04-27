Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano rivelando un'indiscrezione di calciomercato che coinvolgerebbe Juventus e Milan: "Nelle ultime settimane sono stati proposti a diverse squadre italiane due nomi, il primo è Ugarte, centrocampista in uscita dal Manchester United e l'altro è quello di Goncalo Ramos. Il ventiquattrenne ha il contratto in scadenza con il PSG nel 2028 e attualmente è in uscita dal club parigino. Proprio Ramos è stato proposto alla Juventus e al Milan: vedremo se ci saranno evoluzioni in tal senso ma comunque parliamo di un calciatore che può ancora dare tanto, visto che si tratta di un classe 2001.

Il Milan in realtà ci aveva già pensato in passato e il nome del portoghese non è nuovo nell'ambiente rossonero, visto che circola da diversi anni. E' anche vero che il cartellino di Goncalo Ramos il PSG di certo non lo regalerà e quindi bisognerebbe strutturare l'operazione con un prestito che si tramuterebbe in obbligo di riscatto a determinate condizioni. Detto questo, quello del lusitano è un nome che potrebbe ritornare forte in Serie A nella prossima estate".

Moretto: 'L'Inter vuole un portiere italiano e Vicario resta il preferito ma attenzione, la trattativa non è chiusa'

Moretto si è poi concentrato sull'Inter: "Ormai da diversi mesi si sta parlando della prima scelta della dirigenza nerazzurra per quanto concerna il nuovo portiere, che alla Pinetina vorrebbero di nazionalità italiana.

Vicario resta in pole position per difendere i pali della Beneamata nella prossima stagione però va ricordato che per arrivare alla firma dell'accordo deve prima essere conclusa la trattativa e a oggi manca l'intesa fra l'Inter e il Tottenham. Chiaramente va capito come si svilupperà la stagione degli Spurs, perché se restassero in Premier League sarebbe una storia mentre se retrocedessero sarebbe un'altra. Quindi non parliamo di una trattativa conclusa e all'Inter stanno facendo delle valutazioni, come quella di eventualmente promuovere il secondo Martinez".

Goncalo Ramos, una valutazione vicina ai 35 milioni di euro

Seguendo le parole di Moretto su Ramos, il centravanti del PSG arrivato nel gennaio del 2024 nella capitale parigina per 65 milioni di euro, nella prossima estate potrebbe partire per circa 35 milioni. Una valutazione alta ma comunque a ribasso, causata dalle annate poco prolifiche vissute dal portoghese sotto la guida di Luis Enrique.