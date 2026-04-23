Il Bayern Monaco si è qualificato per la finale della Coppa di Germania, imponendosi per 2-0 in trasferta contro il Bayer Leverkusen nella semifinale disputata alla BayArena. Le reti decisive, firmate da Harry Kane e Luis Díaz, hanno trascinato la squadra verso l’Olympiastadion di Berlino, sede della finale.

La cronaca del match e i marcatori

La semifinale ha visto il Bayern dominare la prima frazione di gioco. Il vantaggio è arrivato al 22° minuto grazie a Harry Kane, autore della sua 52ª rete stagionale con la maglia bavarese. Il gol è scaturito da un assist di Musiala, con il destro dell’attaccante inglese che si è infilato imparabilmente sotto la traversa.

Nella ripresa, il Bayer Leverkusen ha provato a reagire, cercando il pareggio. L'occasione più nitida per i padroni di casa è capitata sui piedi di Nathan Tella, il cui tiro è stato però provvidenzialmente deviato in angolo da un attento Manuel Neuer. Nel recupero, al 93° minuto, un contropiede orchestrato da Goretzka ha permesso a Luis Díaz di segnare il 2-0. La rete è stata convalidata dopo l’intervento del VAR, chiudendo di fatto ogni speranza per il Leverkusen.

Il ritorno in finale e l'obiettivo Triplete

Per il Bayern Monaco, questa qualificazione segna il ritorno in finale di Coppa di Germania dopo un'assenza di sei anni. L'ultima apparizione risaliva al 2020, quando la squadra si aggiudicò il titolo in uno Stadio Olimpico di Berlino vuoto a causa della pandemia.

Il successo in semifinale mantiene viva la speranza di un storico triplete per i bavaresi.

Il club ha già conquistato la Bundesliga con quattro turni d’anticipo, dimostrando la propria superiorità nel campionato nazionale. Ora, con la finale di Coppa di Germania assicurata, l'attenzione si sposta anche sulla Champions League, dove il Bayern è atteso da una cruciale semifinale contro il Paris Saint-Germain, in programma tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. La possibilità di conquistare tutti e tre i trofei maggiori rende questa stagione particolarmente avvincente.

In attesa di conoscere il proprio avversario, il Bayern si prepara ad affrontare la vincente della seconda semifinale, che vedrà contrapporsi lo Stoccarda, attuale detentore del titolo, e il Friburgo. Le due squadre si sfideranno al Neckar Stadion di Stoccarda per contendersi l'altro posto nella prestigiosa finale di Berlino.