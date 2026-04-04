Sabato 4 aprile 2026, il campionato di Serie A torna protagonista con un appuntamento imperdibile per la trentunesima giornata: la sfida tra Lazio e Parma. L'incontro, atteso con interesse dagli appassionati di calcio, si disputerà alle ore 20:45 presso lo storico Stadio Olimpico di Roma, promettendo emozioni e spettacolo in una fase cruciale della stagione.

Lazio-Parma all'Olimpico: data e orario ufficiali

La Lega Serie A ha ufficializzato tutti i dettagli relativi a questa importante gara. Il fischio d'inizio è confermato per sabato 4 aprile 2026, alle ore 20:45.

Questo anticipo serale si inserisce nel calendario del weekend pasquale, offrendo agli sportivi un'occasione per seguire il calcio di alto livello. I biancocelesti e i ducali si preparano a scendere in campo nella cornice suggestiva dell'Olimpico, pronti a darsi battaglia per i punti in palio.

Dove seguire la partita in diretta TV e streaming

Per tutti coloro che desiderano seguire l'incontro tra Lazio e Parma, la copertura mediatica sarà ampia e accessibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Calcio, disponibile al numero 202 del decoder Sky, e Sky Sport, al canale 251. Entrambi i canali garantiranno una visione completa dell'evento, con commento e approfondimenti pre e post-partita.

Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati avranno diverse opzioni. La piattaforma DAZN offrirà la diretta integrale dell'incontro, accessibile tramite la sua applicazione dedicata su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, personal computer, smartphone e tablet. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche attraverso le piattaforme Sky Q e Now, ampliando ulteriormente le possibilità per gli utenti di non perdere nemmeno un minuto di gioco. Questa vasta offerta assicura che nessun tifoso rimanga escluso dalla visione di uno dei match più attesi della trentunesima giornata di Serie A.