Il Leicester City sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia recente, con la squadra inglese che è aritmeticamente retrocessa in League One, la terza serie del calcio inglese. La condanna è arrivata dopo un pareggio per 2-2 contro l'Hull City, un risultato che ha sigillato il destino delle Foxes a due giornate dalla conclusione del campionato di Championship. Attualmente penultime in classifica, le Foxes si trovano a sette punti di distanza dal quart'ultimo posto, rendendo la salvezza matematicamente impossibile.

Questa amara realtà contrasta fortemente con la gloria vissuta solo dieci anni fa.

Nella stagione 2015/2016, il Leicester aveva compiuto una delle imprese più straordinarie e inaspettate del calcio moderno, conquistando la Premier League sotto la guida del tecnico Claudio Ranieri. Quella squadra, inizialmente data per spacciata e con l'unico obiettivo di evitare la retrocessione, riuscì a sorprendere il mondo intero, lottando in vetta con le grandi e finendo per batterle tutte, guadagnandosi le simpatie dei tifosi a livello globale.

La partita decisiva e la delusione dei tifosi

La sfida contro l'Hull City, disputata al King Power Stadium, ha rappresentato l'epilogo di una stagione particolarmente complicata per il Leicester. La cronaca del match ha visto gli ospiti passare in vantaggio a causa di un errore decisivo del portiere Asmir Begovic.

Le Foxes hanno mostrato una reazione nel secondo tempo, prima con un rigore trasformato da Jordan James al 52' e poi con una rete di Luke Thomas al 54', che ha momentaneamente ribaltato il risultato, alimentando una flebile speranza. Tuttavia, al 63', Oli McBurnie ha siglato il gol del definitivo pareggio per l'Hull City, sancendo di fatto la retrocessione.

Il fischio finale ha scatenato la profonda delusione e la rabbia dei tifosi presenti allo stadio, che non hanno esitato a manifestare il loro malcontento con cori diretti contro la dirigenza del club, evidenziando il loro disappunto per la gestione e i risultati.

Un decennio di alti e bassi per il Leicester City

Dopo l'indimenticabile trionfo in Premier League, il Leicester City aveva continuato a sorprendere, aggiungendo al proprio palmarès anche una FA Cup cinque anni fa.

Nonostante questi successi, il club ha subito un rapido e inesorabile declino. Dopo la retrocessione dalla massima serie inglese nella stagione precedente, questa è la seconda retrocessione consecutiva, un evento che riporta la squadra nella terza divisione del calcio inglese, un livello che non toccava da tempo.

La stagione appena conclusa è stata purtroppo caratterizzata da numerose occasioni sprecate e da una difesa spesso in difficoltà, fattori che hanno contribuito in maniera determinante al tragico epilogo. Il futuro delle Foxes si presenta ora incerto e denso di sfide, con la chiara necessità di avviare un processo di ricostruzione per tentare una nuova risalita nel calcio che conta e riconquistare il prestigio perduto.