In seguito alla sua recente nomina a sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Paolo Barelli ha ufficialmente delegato le funzioni operative della Federazione Italiana Nuoto (FIN) al vice presidente Andrea Pieri. Questo passaggio di consegne si è reso necessario a causa delle stringenti normative sulle incompatibilità previste dalla legge per chi ricopre incarichi di governo, garantendo così la piena conformità alle disposizioni vigenti e la continuità gestionale dell'ente sportivo.

La nomina e le incompatibilità

L'assunzione dell'incarico governativo da parte di Paolo Barelli, avvenuta con il giuramento e il decreto del Presidente della Repubblica su proposta della presidente del Consiglio, ha attivato immediatamente le clausole previste dalla legge n. 215/2004.

Questa normativa disciplina in modo rigoroso il regime delle incompatibilità per le cariche di governo, imponendo una chiara separazione tra ruoli politici e gestioni operative in enti come la FIN. Per ottemperare a tali disposizioni, e in conformità con l'articolo 12, comma 6, dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto, Barelli ha formalmente trasferito le sue responsabilità operative.

La delega è stata conferita al vice presidente Andrea Pieri, che assume così la piena operatività della presidenza. Tale decisione assicura che le attività quotidiane e strategiche della Federazione possano proseguire senza interruzioni, mantenendo la stabilità e l'efficienza necessarie per il buon funzionamento dell'organizzazione sportiva.

La scelta di Pieri, già figura di spicco all'interno della FIN, sottolinea la volontà di affidarsi a una leadership interna e consolidata.

La guida operativa della Federnuoto

Con la delega delle funzioni, Andrea Pieri assume la rappresentanza della Federazione Italiana Nuoto in tutti i consessi istituzionali. Un esempio concreto di questa nuova responsabilità è la sua partecipazione al Consiglio Nazionale del CONI, dove subentrerà a Barelli per tutta la durata dell'incarico governativo di quest'ultimo. Questo garantisce che la voce e gli interessi della FIN siano costantemente presenti e tutelati nelle sedi decisionali più importanti dello sport italiano.

La Federazione ha comunicato ufficialmente questa riorganizzazione interna, evidenziando come, sebbene Paolo Barelli mantenga formalmente la carica di presidente, non potrà esercitare le funzioni operative e di rappresentanza durante il periodo in cui ricoprirà l'incarico di sottosegretario.

Questa distinzione tra ruolo formale e funzioni effettive è cruciale per comprendere l'impatto della normativa sulle incompatibilità e il ruolo centrale che Pieri è chiamato a svolgere in questa fase.

Continuità gestionale e ruolo di Pieri

Il trasferimento delle funzioni operative ad Andrea Pieri è una misura strategica volta a garantire la continuità gestionale e la piena operatività della Federazione Italiana Nuoto. La sua leadership temporanea assicura che tutti i progetti, le iniziative e le attività agonistiche e promozionali possano procedere secondo i piani, senza subire rallentamenti o interruzioni dovute alla nuova posizione istituzionale del presidente Barelli. La presenza di Pieri al vertice operativo è fondamentale per mantenere la rotta e affrontare le sfide future del nuoto italiano.

Questo assetto organizzativo temporaneo riflette l'impegno della FIN nel rispettare scrupolosamente le normative vigenti, dimostrando al contempo una solida capacità di adattamento e resilienza. La delega a Pieri non è solo un atto formale, ma una scelta pragmatica per sostenere la Federazione in un momento di transizione, assicurando che la sua missione e i suoi obiettivi siano perseguiti con la massima determinazione e professionalità.