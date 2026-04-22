Il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Madrid si è interrotto bruscamente al primo turno. Il tennista italiano è stato sconfitto dal croato Dino Prizmić con il punteggio di 6‑3, 6‑4, in un incontro valido per il tabellone principale del prestigioso torneo spagnolo.

La sfida ha visto il tennista azzurro, attualmente al numero 92 del ranking ATP, cedere il passo a un avversario più giovane e determinato. Prizmić, numero 87 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato una solida prestazione, capitalizzando al meglio l'opportunità del suo esordio nel main draw.

La sua vittoria lo proietta ora al secondo turno, dove affronterà lo statunitense Ben Shelton.

L'andamento dell'incontro

La partita si è svolta in due set, entrambi vinti dal croato Prizmić. Il primo parziale si è concluso con un netto 6‑3 a favore del giovane qualificato, che ha saputo imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. Anche nel secondo set, Prizmić ha mantenuto un elevato livello di concentrazione e precisione, chiudendo l'incontro con il punteggio di 6‑4. L'intera sfida ha avuto una durata di un'ora e trentanove minuti, un dato che sottolinea la rapidità con cui il croato ha saputo dominare il match, senza lasciare a Berrettini molte opportunità di rientrare in partita.

Il contesto per i tennisti italiani

Questa eliminazione segna l'immediata uscita di scena di Matteo Berrettini dal torneo madrileno. Mentre Dino Prizmić si prepara ad affrontare il prossimo ostacolo rappresentato da Ben Shelton, la sconfitta di Berrettini si inserisce in una giornata complessivamente difficile per i colori italiani. Anche Mattia Bellucci, infatti, è stato eliminato al primo turno, confermando un avvio in salita per i rappresentanti azzurri in questa edizione del torneo spagnolo. La prestazione di Prizmić, in particolare, ha evidenziato la sua capacità di sfruttare l'occasione, superando un avversario di maggiore esperienza e classifica.