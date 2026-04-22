La tennista italiana Elisabetta Cocciaretto ha concluso prematuramente la sua avventura al WTA 1000 di Madrid, venendo eliminata al primo turno. La venticinquenne di Fermo, attualmente posizionata al numero quarantuno della classifica mondiale, è stata sconfitta con un netto 6-3 6-2 dalla statunitense Alycia Parks. Quest'ultima, classificata al numero ottantaquattro del ranking e proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato una forma eccellente fin dalle prime battute dell'incontro.

L'incontro, svoltosi sui campi in terra battuta della capitale spagnola, ha evidenziato le difficoltà di Cocciaretto nel trovare il suo miglior tennis e imporre il proprio gioco.

La Parks, al contrario, ha sfoderato una prestazione particolarmente incisiva, mostrando grande efficacia sia al servizio sia nella gestione degli scambi da fondo campo. La giocatrice statunitense ha preso subito il controllo del match, imponendosi con decisione nel primo set per 6-3. Ha poi mantenuto un alto livello di gioco anche nel secondo parziale, chiudendolo sul 6-2 e sigillando così la sua vittoria. Per Elisabetta Cocciaretto, questa rappresenta un'altra uscita anticipata nel prestigioso torneo madrileno, un appuntamento in cui, nelle edizioni precedenti, non è mai riuscita ad andare oltre il secondo turno.

La prestazione di Cocciaretto e il percorso di Parks

La partita ha mostrato una Elisabetta Cocciaretto in affanno sin dalle prime fasi, incapace di arginare la forza e la precisione dell'avversaria.

Alycia Parks, che ha superato brillantemente il tabellone di qualificazioni, ha sfoggiato una grande solidità e determinazione, chiudendo l'incontro in due set senza concedere alla rivale alcuna opportunità significativa di rimonta. La statunitense ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni create, dimostrando una notevole padronanza del campo. La tennista marchigiana, d'altra parte, non è riuscita a individuare le contromisure efficaci per contrastare il gioco aggressivo e ben orchestrato della sua avversaria, confermando le difficoltà già emerse nelle passate partecipazioni al torneo spagnolo. Questo risultato sottolinea una persistente sfida per Cocciaretto su questi campi.

Il contesto del torneo e la presenza italiana a Madrid

Il WTA 1000 di Madrid si configura come uno degli eventi più rilevanti e attesi della stagione sulla terra battuta, richiamando le migliori atlete del circuito. Per Elisabetta Cocciaretto, l'eliminazione al primo turno si aggiunge a un bilancio complessivo non entusiasmante nella capitale spagnola, dove la sua migliore performance è stata il raggiungimento del secondo turno. La sorprendente Alycia Parks, invece, con questa vittoria autorevole contro una giocatrice meglio classificata, si afferma come una delle protagoniste inattese di questa edizione. Il torneo vede comunque la partecipazione di altre tenniste italiane, che proseguono il loro cammino nelle diverse fasi della competizione, mantenendo alta la bandiera azzurra in uno dei palcoscenici più importanti del tennis femminile internazionale.