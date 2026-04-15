L'attaccante francese del Liverpool, Hugo Ekitike, ha subito un grave infortunio alla caviglia durante il quarto di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Questo sfortunato episodio, avvenuto al trentesimo minuto di gioco, ha visto il calciatore accasciarsi a terra senza alcun contatto diretto, lamentando un forte dolore. L'intervento tempestivo dello staff medico si è reso necessario, culminando con il trasporto in barella fuori dal campo. Un segnale inequivocabile della serietà della situazione, che ha messo seriamente a rischio la sua partecipazione ai prossimi Mondiali.

Le prime impressioni sulla gravità dell'infortunio sono state purtroppo confermate dalle dichiarazioni rilasciate nel post-partita dall'allenatore del Liverpool, Arne Slot. Con un tono di profonda preoccupazione, Slot ha commentato: "Sembra davvero grave", aggiungendo poi: "Sembra messo davvero male, ma è difficile dire quanto grave sia l’infortunio". Anche Ibrahima Konaté, compagno di squadra e di nazionale di Ekitike, ha espresso la propria vicinanza e il proprio dispiacere per la situazione. Le sue parole riflettono l'amarezza generale: "Penso che sia una brutta notizia: non ho parole per esprimermi perché con i Mondiali alle porte è davvero molto difficile per lui e gli mando le mie preghiere".

Futuro ai Mondiali in forte dubbio per Ekitike

L'infortunio di Ekitike giunge in un momento particolarmente delicato della stagione calcistica, a poche settimane dall'inizio della competizione internazionale. La sua presenza ai Mondiali è ora fortemente a rischio, un aspetto evidenziato con rammarico anche dall'allenatore Slot, che ha sottolineato la sfortunata tempistica dell'accaduto: "Non vuoi mai farti male, soprattutto non in questo momento della stagione". Il calciatore, visibilmente provato dal dolore e dalla consapevolezza della situazione, ha lasciato il campo in lacrime, un'immagine che ha accresciuto l'apprensione tra i tifosi del Liverpool e lo staff tecnico della nazionale francese.

La possibile diagnosi: rottura del tendine d'Achille

La dinamica dell'infortunio suggerisce una possibile rottura del tendine d'Achille. Se questa diagnosi dovesse essere confermata dagli esami strumentali, Ekitike dovrebbe affrontare un periodo di stop estremamente lungo, stimato in circa nove mesi. Tale eventualità comporterebbe inevitabilmente la chiusura anticipata della sua stagione agonistica e l'assenza quasi certa dai prossimi Mondiali. Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, sta monitorando con grande attenzione l'evolversi della situazione, pienamente consapevole dell'importanza e del contributo che l'attaccante può offrire al gruppo dei Bleus. La potenziale perdita di Ekitike rappresenterebbe un duro colpo sia per il Liverpool, che perderebbe un elemento chiave, sia per la nazionale francese, che si troverebbe costretta a rivedere i propri piani in vista dei futuri impegni internazionali.