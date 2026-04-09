Il Crystal Palace ha inflitto una sconfitta pesante alla Fiorentina, imponendosi con un netto 3-0 nella gara d’andata dei quarti di finale di Conference League. L'incontro, disputato a Londra, ha visto la formazione viola affrontare una sfida particolarmente difficile, presentandosi con una rosa significativamente ridotta a causa di diverse assenze importanti. Per la Fiorentina, questa è stata la prima partecipazione ai quarti di finale di questa specifica competizione, sebbene in passato avesse già raggiunto due finali e una semifinale in altre prestigiose edizioni europee.

Il primo gol è arrivato al 24', con Jean-Philippe Mateta che ha portato in vantaggio il Crystal Palace. Al 31', Tyrick Mitchell ha raddoppiato, consolidando il vantaggio dei padroni di casa. Il definitivo 3-0 è stato siglato al 90' da Ismaila Sarr, con un colpo di testa su cross di Kamada.

Le scelte di Vanoli e le assenze

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha dovuto fare i conti con diverse defezioni. L’allenatore ha spiegato l’assenza di Kean, fermato da un dolore alla tibia e gestito con attenzione. Mancavano anche Solomon, Fortini, Parisi, Brescianini e Rugani. Vanoli ha però respinto l’idea di un’emergenza, vedendo "opportunità per chi ha giocato meno e per i giovani". In campo, De Gea in porta, Pongracic e Ranieri in difesa, Fagioli in regia e Piccoli in attacco al posto di Kean.

Nonostante il sostegno di circa 1.600 tifosi viola presenti a Londra, la Fiorentina non è riuscita a contrastare la superiorità degli inglesi. Il Crystal Palace ha così messo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Il cammino europeo della Fiorentina

La Fiorentina, forte di due finali e una semifinale raggiunte in Europa, si trova ora di fronte a una sfida complessa. Per ribaltare il risultato nella gara di ritorno e proseguire il proprio percorso europeo, la squadra dovrà attingere alla propria esperienza continentale.