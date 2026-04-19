Oggi, domenica 19 aprile, lo stadio Marcantonio Bentegodi ospita l'incontro tra Verona e Milan, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, reduci da due sconfitte consecutive, scendono in campo alle ore 15 con l'obiettivo di un immediato riscatto, mentre per il Verona la posta in gioco è altissima, con la squadra che si trova in una difficile posizione di classifica e rischia concretamente la retrocessione.

Le Condizioni delle Squadre

Il Milan affronta questa sfida dopo aver subito due battute d’arresto consecutive in campionato.

La squadra ha registrato una pesante sconfitta per 0-3 in casa contro l'Udinese, seguita da un 1-0 in trasferta contro il Napoli. Nonostante questi risultati negativi, i rossoneri hanno comunque mostrato sprazzi di qualità e determinazione in alcune fasi di gioco, elementi su cui il tecnico Allegri punta per la gara odierna, sperando che possano emergere con forza sul campo del Bentegodi.

Dall'altra parte, il Verona, sotto la guida di Paolo Sammarco, sta vivendo una stagione estremamente complessa. La squadra scaligera è reduce da ben quattro sconfitte consecutive, un trend che ha messo seriamente a rischio la possibilità di raggiungere la salvezza. Il tecnico Sammarco ha espresso la sua consapevolezza riguardo alla difficoltà dell'impegno: “Affronteremo un Milan con grande qualità.

Abbiamo visto le ultime partite e sarà una squadra arrabbiata e determinata a fare risultato per continuare la propria corsa. Sarà una gara molto difficile, ne siamo consapevoli, e dovremo rispondere colpo su colpo.” La sua dichiarazione sottolinea l'importanza di una reazione forte da parte dei suoi giocatori.

Statistiche e Precedenti

I precedenti tra le due formazioni evidenziano un netto dominio del Milan. I rossoneri hanno infatti conquistato la vittoria in tutte le ultime dieci sfide di campionato contro l'Hellas Verona, con un bilancio totale di 22 reti segnate e solo 6 subite. Un dato ancora più significativo è che il Milan è riuscito a segnare in 25 delle ultime 26 partite disputate contro il Verona, totalizzando ben 48 gol, per una media impressionante di 1,85 reti a partita.

Queste statistiche delineano un quadro storico favorevole alla squadra milanese.

Situazione in Classifica e Dettagli della Partita

Attualmente, il Milan si posiziona al terzo posto della classifica di Serie A con 63 punti, consolidando la sua presenza nelle zone alte del campionato. Il Verona, al contrario, si trova in una situazione critica, occupando il diciannovesimo posto con soli 18 punti, una posizione che rende ogni partita decisiva nella lotta per non retrocedere. L'incontro si terrà alle ore 15:00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi e sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma DAZN.