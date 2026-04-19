Il Milan torna in campo oggi, domenica 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi di Verona, in una sfida che rappresenta molto più di una semplice tappa di campionato. Il Milan arriva a questo appuntamento nel pieno di un momento delicato, segnato dalle sconfitte contro Napoli e Udinese che hanno incrinato certezze costruite nel corso della stagione e riaperto completamente la corsa Champions. Il Milan, attualmente terzo in classifica, sente ora la pressione delle inseguitrici, con il margine che si è assottigliato e ogni passo falso che può diventare decisivo.

La partita del Bentegodi mette di fronte due squadre in difficoltà ma con esigenze opposte: il Milan deve reagire e ritrovare equilibrio, il Verona cerca disperatamente punti salvezza ma arriva da una lunga serie negativa e da una stagione complicata che lo vede nelle ultime posizioni. In casa Milan, la settimana è stata segnata da riflessioni profonde dopo il pesante 0-3 subito contro l’Udinese. L’esperimento del 4-3-3 non ha dato le risposte sperate, soprattutto in termini di equilibrio e incisività offensiva, e per questo Allegri sembra orientato a tornare al sistema che aveva garantito maggiore solidità: il 3-5-2. Una scelta che va nella direzione di ritrovare compattezza e controllo della gara, due aspetti venuti meno nelle ultime uscite.

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Hellas Verona-Milan, pronti a spingere i rossoneri: leggi la presentazione — AC Milan (@acmilan) April 19, 2026

Davanti a Maignan, la difesa del Milan dovrebbe ritrovare la linea a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic, con il primo chiamato a guidare il reparto e il secondo pronto a tornare protagonista dopo il rientro dall’infortunio. Sugli esterni, spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, due giocatori fondamentali per garantire ampiezza e copertura, mentre in mezzo il Milan si affida alla qualità di Modric e Rabiot, con Fofana favorito per completare il reparto e dare equilibrio.

In attacco, il Milan dovrebbe puntare sulla coppia Pulisic-Leao, con Gimenez alternativa pronta a subentrare.

Resta comunque aperto il ballottaggio, perché il momento degli attaccanti del Milan è uno dei temi principali: la squadra fatica a segnare con continuità e ha perso brillantezza negli ultimi metri. Il Milan, proprio per questo, cercherà una manovra più diretta e meno dispersiva, sfruttando maggiormente le corsie esterne e gli inserimenti delle mezzali.

Dall’altra parte, il Verona di Sammarco dovrebbe confermare il 3-5-2, con Montipò tra i pali e una linea difensiva composta da Edmundsson, Nelsson e Frese. Sugli esterni agiranno Oyegoke e Belghali, mentre in mezzo al campo spazio a Gagliardini, Akpa Akpro e Bernede, un reparto che punta più sulla quantità che sulla qualità. In avanti, la coppia Bowie-Orban rappresenta la principale arma offensiva di un Verona che proverà a sfruttare le ripartenze e gli spazi concessi dal Milan.

La direzione della garà sarà affidata al signor Daniele Chiffi della sezione CAN di Padova, assistito in campo dai signori da Andrea Zingarelli e Paolo Laudato. Il quarto uomo sarà Luca Massimi. Dalla sala VAR di Lissone agiranno Paolo Silvio Mazzoleni, assistito in AVAR da Matteo Gariglio.

Hellas Verona: la squadra dei padroni di casa per l'allenatore Sammarco

Portieri: Montipò, Toniolo

Difensori: Belghali, Bradaric, Cham, Edmundsson, Frese, Lirola, Nelsson, Oyegoke, Slotsager, Valentini

Centrocampisti: Akpa Akpro, Al Musrati, Bernede, Gagliardini, Harroui, Niasse

Attaccanti: Ajayi, Bowie, Isaac, Mosquera, Orban, Sarr

Milan la lista dei giocatori a disposizione di Allegri per la trasferta del Bentegodi

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano,

Difensori:Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupiñán, Gabbia, Odogu, Pavlović, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Füllkrug, Giménez, Nkunku , Pulisic, Rafael Leão.