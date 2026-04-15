Nuovo stop per Arkadiusz Milik: l’attaccante polacco della Juventus ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. La diagnosi è giunta dagli accertamenti effettuati presso il J Medical, a seguito di un problema muscolare accusato in allenamento. Nuovi controlli sono previsti tra circa dieci giorni per definire i tempi di recupero.

Questo ennesimo stop costringe il tecnico Luciano Spalletti a rinunciare nuovamente al classe 1994, rientrato in campo il 23 marzo scorso dopo quasi due anni di assenza. Milik era stato fermo per un grave infortunio al ginocchio, con due interventi chirurgici, a seguito dell’amichevole con la nazionale polacca contro l’Ucraina il 7 giugno 2024.

Il suo recente rientro, a metà marzo con pochi minuti giocati contro Sassuolo e Genoa, rende amara questa nuova battuta d'arresto, che rischia di compromettere l'intera stagione.

Il lungo calvario di Milik e il nuovo stop

Il centravanti, 32 anni a febbraio, era tornato a disposizione della Juventus dopo un lungo calvario. Prima di questo infortunio, aveva collezionato meno di un quarto d’ora in campo contro il Sassuolo il 21 marzo e circa venticinque minuti contro il Genoa il 6 aprile. La sua ultima apparizione in bianconero, escludendo due panchine a dicembre, risaliva al 25 maggio 2024. Il contratto che lo lega alla Juventus scadrà nel 2027, ma questa battuta d'arresto mette seriamente a rischio la sua stagione.

Gli esami diagnostici hanno confermato la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. La situazione clinica del giocatore sarà rivalutata tra circa dieci giorni, con nuovi controlli volti a definire i tempi di recupero. Per il tecnico Spalletti si tratta di un’ulteriore tegola, dovendo fare a meno di una pedina importante nell'attacco, già orfano di Dusan Vlahovic.

La carriera in bianconero e il peso degli infortuni

Arrivato alla Juventus nel 2022, Milik aveva disputato regolarmente le prime due stagioni con la maglia bianconera, prima di essere fermato da un infortunio al ginocchio che ha segnato la sua carriera. Dopo il doppio intervento chirurgico, il suo ritorno in campo era stato accolto con ottimismo, ma questa nuova lesione muscolare complica ulteriormente il suo percorso. Il club e lo staff medico continueranno a monitorare la situazione, nella speranza di poter contare sull’attaccante polacco nella prossima stagione.