Il Real Madrid dovrà affrontare il finale di stagione senza due pedine fondamentali: il difensore brasiliano Eder Militao e il giovane centrocampista offensivo turco Arda Guler. Entrambi i calciatori hanno riportato infortuni muscolari che li costringeranno ai margini del campo per le restanti sei partite di Liga. Questa assenza include l'attesissimo Clásico contro il Barcellona, in programma il 10 maggio, appuntamento cruciale per le ambizioni del club.

Nello specifico, Militao ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, mentre Guler ha riportato un infortunio simile alla coscia destra.

Le diagnosi sono state confermate da esami medici. Per Guler, l'infortunio è emerso dopo aver saltato l'ultima sessione di allenamento di gruppo per affaticamento muscolare. Anche Militao, sottoposto a risonanza magnetica, ha ricevuto il medesimo verdetto negativo, che conclude anzitempo la sua stagione agonistica.

Corsa al titolo compromessa

L'indisponibilità di Militao e Guler giunge in un momento delicato per il Real Madrid, a nove punti dal Barcellona nella corsa per il titolo della Liga. L'assenza di due elementi importanti rappresenta un ostacolo significativo per la squadra, che dovrà affrontare le ultime sei giornate del campionato spagnolo senza il loro contributo. Per mantenere vive le speranze di rimonta ed evitare una stagione senza trofei, il club è chiamato a un percorso netto, evitando qualsiasi passo falso in questo tratto finale.

Prospettive e recuperi

Nonostante la serietà degli infortuni, la partecipazione di Eder Militao e Arda Guler ai prossimi Mondiali non è attualmente in discussione. La competizione iridata, dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico, dovrebbe vederli regolarmente in campo. Sul fronte dei recuperi, si registrano notizie positive per Asencio: il giocatore ha mostrato significativi miglioramenti e ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Potrebbe essere convocato per la prossima sfida contro il Betis, sebbene partendo dalla panchina. La gestione degli infortunati rimane un aspetto cruciale per il Real Madrid in questa fase decisiva della stagione.