Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha incontrato i rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) presso la sede della FIGC. L'incontro è stato definito da Malagò stesso come "propositivo", sottolineando la sua attenzione nell'ascoltare le istanze presentate dalle due associazioni, che rappresentano calciatori e allenatori italiani.

Durante la riunione, Malagò ha dichiarato: "Ho ascoltato le loro istanze". Il vertice del CONI ha evidenziato il clima costruttivo del confronto, rimarcando la volontà di trovare soluzioni condivise per il futuro del calcio italiano.

Le richieste avanzate da AIC e AIAC hanno riguardato diversi temi centrali per il movimento calcistico nazionale, sebbene i dettagli specifici di tali istanze non siano stati resi noti pubblicamente.

Il dialogo per il futuro del calcio

Questo confronto tra Malagò, AIC e AIAC si inserisce in un percorso di dialogo continuo tra le istituzioni sportive e le rappresentanze di calciatori e allenatori. Le parti hanno espresso soddisfazione per il clima di collaborazione e per la possibilità di condividere direttamente le principali problematiche e proposte relative al sistema calcio. L'obiettivo comune resta quello di migliorare le condizioni del settore, promuovendo una maggiore attenzione alle esigenze di chi opera quotidianamente sui campi e nelle società.

Le posizioni di AIC e AIAC

Al termine dell'incontro, sia l'AIC che l'AIAC hanno manifestato apprezzamento per la disponibilità al confronto mostrata dal presidente Malagò. Le due associazioni hanno dichiarato: "Molto bene, condividiamo i temi principali". Questa posizione conferma la volontà di lavorare in sinergia con le istituzioni sportive per affrontare le questioni più rilevanti del calcio italiano. Il dialogo tra le parti proseguirà nei prossimi mesi, con l'obiettivo di tradurre le istanze condivise in azioni concrete a beneficio dell'intero movimento calcistico nazionale.