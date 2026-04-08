Michael Olise si è imposto come uno dei protagonisti assoluti del Bayern Monaco, grazie a una prestazione brillante nell’andata dei quarti di finale di Champions League, culminata con la vittoria per 2-1 dei bavaresi in casa del Real Madrid. L’attaccante francese, ventiquattrenne, è ormai considerato tra i migliori esterni d’attacco a livello internazionale, tanto da attirare l’attenzione di club prestigiosi come il Liverpool, che lo vede come possibile erede di Mohamed Salah, in procinto di lasciare il club.

Il Bayern Monaco aveva investito 60 milioni di euro per assicurarsi Olise dal Crystal Palace nell’estate del 2024, una cifra che allora aveva suscitato perplessità ma che oggi appare più che giustificata.

Il giocatore, mancino, con origini nigeriane e franco-algerine, ha dimostrato grande crescita e continuità, anche grazie a un lavoro specifico svolto con lo staff medico del club tedesco che sembra aver risolto i suoi precedenti problemi muscolari.

Nella sua prima stagione in Bundesliga, Olise ha realizzato 20 gol tra campionato e coppe, con 15 assist, risultando il migliore del Bayern sia per duelli vinti che per occasioni create. Unico nella rosa ad aver disputato tutte le 34 giornate di campionato, quest’anno è già arrivato a quota 15 reti.

L'impatto di Olise e la sinergia offensiva

L’allenatore Vincent Kompany ha sottolineato l’importanza di Olise per la squadra, dichiarando: “È diventato uno dei nostri giocatori più importanti e non è un risultato scontato quando si è al primo anno in Bundesliga a questo livello”.

La sua creatività e fantasia, già emerse in Premier League, sono state valorizzate ulteriormente in Germania, dove Olise forma con Luiz Diaz una delle coppie di ali più efficaci d’Europa, come in Baviera non se ne vedevano dai tempi di Ribéry e Robben.

Diaz, arrivato la scorsa estate dal Liverpool per 75 milioni di euro, ha segnato 23 gol in 40 presenze. Il centravanti Harry Kane ha beneficiato dei numerosi assist serviti dai due esterni, ringraziando con 31 reti in 26 presenze di campionato e 11 gol in 10 presenze in Champions League, incluso quello che ha affondato il Real Madrid al Bernabéu.

Il futuro di Olise tra voci di mercato e la fermezza del Bayern

Le prestazioni di Olise non sono passate inosservate in Inghilterra.

Steven Gerrard, leggenda del Liverpool, ha dichiarato: “Se vuoi trovare un sostituto diretto per Salah, ci sono pochissime opzioni. Olise sarebbe una di queste, direi”. Tuttavia, la dirigenza del Bayern Monaco appare determinata a trattenere il giocatore, forte di un contratto valido fino al 2029.

Karl-Heinz Rummenigge ha definito le voci di mercato motivo di sorriso per il club, mentre il direttore sportivo Max Eberl ha escluso la possibilità di una cessione. Secondo alcune indiscrezioni, il Liverpool potrebbe arrivare a offrire fino a 200 milioni di euro, ma la posizione del Bayern resta ferma.

Olise, che in questa stagione ha partecipato a 44 gol tra realizzazioni e assist, rappresenta oggi una delle risorse più preziose per il club bavarese. Nel ritorno dei quarti di Champions League, in programma il 15 aprile, Kompany punterà ancora sul suo trio offensivo per respingere l’assalto del Real Madrid.