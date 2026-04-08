La Juventus si sta giocando un momento cruciale della stagione, con uno sguardo attento non solo al campo ma anche alle strategie future. A fare il punto della situazione è stato Luca Momblano, intervenuto su Juventibus: “Alimenta il timore, gioco forza, che i lavori al netto delle schermaglie o di quelli che sono i parametri zero che pensavi di poterti assicurare abbastanza facilmente ma non è così facile, per il resto che sia davvero sul mercato tutto molto, molto sospeso. Bisognerà avere pazienza questo mese e mezzo prima di rompere gli indugi”.

Mercato in standby e incognita Champions

Le parole di Momblano fotografano perfettamente il momento che sta vivendo la Juventus. Il club bianconero, infatti, sembra aver adottato una linea attendista sul mercato, frenato da diverse variabili che stanno incidendo sulle scelte della dirigenza. Non si tratta soltanto di difficoltà legate ai parametri zero, che inizialmente sembravano occasioni facilmente raggiungibili, ma di una situazione più complessa in cui ogni mossa viene ponderata con estrema attenzione.

Momblano ha poi spiegato che il quarto posto farà la differenza: “Io ho solo espresso dei timori dovuti dal fatto che l’azienda sente oggi come se ci fosse tutta la differenza del mondo del futuro prossimo della Juve arrivare quarti”.

Questo secondo passaggio evidenzia come la vera chiave di tutto sia rappresentata dal piazzamento finale in campionato. Centrare il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima UEFA Champions League diventa determinante non solo per il prestigio sportivo, ma soprattutto per le risorse economiche e la pianificazione futura.

Senza la Champions, infatti, cambierebbero radicalmente le strategie della Juventus: budget ridotto, minore attrattività per i grandi giocatori e necessità di rivedere alcuni obiettivi. Al contrario, con la qualificazione in tasca, il club potrebbe tornare a muoversi con maggiore decisione, puntando su profili di alto livello e accelerando trattative attualmente in sospeso.

Ecco perché questo finale di stagione assume un peso specifico enorme, con ogni partita che diventa decisiva anche in ottica mercato.

Rinnovo Spalletti e progetto futuro

Parallelamente alle riflessioni sul mercato, la Juventus sta lavorando anche alla costruzione del proprio futuro in panchina. Il club bianconero, infatti, è pronto a blindare Luciano Spalletti con un rinnovo di contratto fino al 2028. La firma, attesa già in settimana, rappresenta un segnale chiaro della volontà della società di dare continuità al progetto tecnico.

Spalletti è stato individuato come l’uomo giusto per guidare la Juventus nel medio-lungo periodo, grazie alla sua esperienza e alla capacità di valorizzare la rosa a disposizione.

La dirigenza vede in lui una figura centrale per costruire una squadra competitiva e moderna, capace di tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il rinnovo non è solo una questione formale, ma un vero e proprio atto di fiducia. Significa dare all’allenatore tempo e strumenti per lavorare, ma anche creare una base solida su cui impostare le prossime campagne acquisti. In un momento in cui il mercato è ancora in fase di stallo, la conferma di Spalletti rappresenta una certezza da cui ripartire.

Tra attese, dubbi e decisioni imminenti, la Juventus si trova quindi in una fase di transizione delicata. Il campo e i risultati saranno determinanti, ma intanto il club prova a costruire il proprio futuro, partendo da una guida tecnica forte e da una strategia che, per ora, resta in sospeso ma pronta a entrare nel vivo.