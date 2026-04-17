Oltre duecentocinquanta persone hanno preso parte agli screening cardiologici gratuiti organizzati presso il Bluenergy Stadium di Udine. L'iniziativa, tenutasi dal 13 al 16 aprile, è stata dedicata alla memoria di Davide Astori, l'ex capitano della Fiorentina scomparso prematuramente. Promossa congiuntamente dall'Associazione Astori, Udinese Calcio, Fiorentina e Lega Serie A, l'attività di prevenzione ha beneficiato della preziosa collaborazione del reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. I controlli sono stati offerti a un'ampia platea, includendo non solo i tifosi e i cittadini, ma anche il personale dell'Udinese Calcio, rafforzando così il messaggio di una salute accessibile a tutti.

L'elevata adesione ha evidenziato una crescente sensibilità collettiva verso i temi della prevenzione e della salute cardiovascolare. Questo successo rappresenta un modo tangibile per onorare il ricordo di Astori, trasformando una tragedia in un'opportunità di sensibilizzazione. Per quattro giorni, lo stadio friulano si è convertito in un vero e proprio presidio sanitario aperto alla comunità, sottolineando come le strutture sportive possano assumere un ruolo sociale fondamentale al di là delle competizioni. L'efficacia del progetto, che ha saputo unire diverse realtà nel nome della prevenzione e della consapevolezza, è stata riconosciuta come il lascito più significativo di Davide Astori, i cui valori continuano a ispirare.

Il ricordo di Davide Astori si trasforma in prevenzione attiva

La figura di Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina, è indissolubilmente legata alla città di Udine, dove il 4 marzo 2018 è scomparso improvvisamente, all'età di 31 anni, mentre si trovava in ritiro con la squadra prima di una partita di Serie A contro l'Udinese. La sua tragica scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del calcio e non solo, ma ha anche acceso i riflettori sull'importanza vitale dei controlli cardiologici regolari e della prevenzione. Iniziative come quella appena conclusa allo stadio di Udine sono un tributo concreto alla sua memoria, mirando a trasformare il dolore in un'azione positiva per la tutela della salute pubblica.

L'estensione dei controlli al personale dell'Udinese, oltre ai tifosi, ha ulteriormente ampliato l'impatto di questa campagna di sensibilizzazione.

Modalità di adesione e l'impatto sulla comunità

L'organizzazione degli screening ha dimostrato una notevole capacità di coinvolgimento. In concomitanza con la partita Udinese-Fiorentina, i tifosi presenti allo stadio hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio interesse per i controlli. Un QR code, esposto su locandine dedicate e proiettato sui maxischermi dell'impianto, ha permesso un'adesione semplice e immediata. Successivamente, tutti i partecipanti hanno potuto completare un modulo per formalizzare la propria iscrizione. Il riscontro positivo e l'ampia partecipazione confermano il successo dell'iniziativa, evidenziando come la memoria di Davide Astori continui a essere un potente motore per generare attenzione e impegno verso la salute e la prevenzione all'interno della comunità, ben oltre il contesto sportivo.