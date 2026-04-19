Il Genoa ha compiuto un passo decisivo verso la salvezza in Serie A, imponendosi per 2-1 in rimonta sul campo del Pisa. La partita, disputata all’Arena Garibaldi stadio Romeo Anconetani, ha visto i liguri ribaltare lo svantaggio iniziale, conquistando tre punti fondamentali. Per i toscani, invece, si è trattato della diciannovesima sconfitta stagionale, un risultato che li avvicina sempre più alla retrocessione.

L'incontro ha preso il via con una chiara supremazia territoriale del Genoa, che si è reso pericoloso già nei primi minuti con Baldanzi.

Nonostante il pressing rossoblù, al 19’ sono stati i padroni di casa a sbloccare il risultato: su calcio d’angolo battuto da Angori, Simone Canestrelli ha colpito di testa, realizzando il suo primo gol in Serie A. Solo tre minuti più tardi, Angori ha avuto l’opportunità di raddoppiare, ma il portiere Bijlow è riuscito a salvarsi in due tempi. Tuttavia, il Pisa non è riuscito a mantenere l'intensità e il Genoa ha progressivamente ripreso il controllo del gioco.

La rimonta rossoblù e il rigore decisivo

Il pareggio del Genoa è arrivato al 41’ grazie a Jeff Ekhator. Un’azione corale ben orchestrata, con Colombo che ha servito Baldanzi, il quale ha liberato Ekhator per una conclusione potente di sinistro, imparabile per Semper, che si è insaccata sotto la traversa.

Prima dell’intervallo, Colombo ha tentato il sorpasso, ma la sua conclusione è terminata alta. Nella ripresa, il Genoa ha continuato a spingere con determinazione e al 55’ ha trovato il gol del vantaggio. L’arbitro ha concesso un calcio di rigore per un tocco di mano di Canestrelli su un tiro di Baldanzi. Dal dischetto, Lorenzo Colombo ha spiazzato Semper, segnando il suo settimo gol stagionale.

Il Pisa ha cercato di reagire con i cambi operati da Hiljemark, che ha inserito Cuadrado e Vural, modificando l’assetto offensivo della squadra. Nonostante gli sforzi, i nerazzurri si sono resi pericolosi solo al 71’ con un diagonale di Aebischer, respinto da Bijlow. Al 76’, Colombo ha nuovamente impegnato Semper, ma il portiere toscano ha avuto la meglio.

Nel finale, il Genoa ha gestito la partita senza particolari difficoltà, portando a casa una vittoria che permette alla squadra di De Rossi di affrontare il prosieguo della stagione con la mente libera e l’obiettivo salvezza ormai centrato con largo anticipo.

Pisa verso la Serie B, Genoa in sicurezza

Nonostante la situazione ormai compromessa, la curva nerazzurra ha continuato a sostenere la squadra, seppur al termine del match i tifosi abbiano manifestato la loro delusione con un chiaro e duro “meritiamo di più”. Il Pisa rimane inchiodato all’ultimo posto in classifica, a pari merito con il Verona, e la prospettiva della retrocessione in Serie B appare sempre più concreta e inevitabile. Il Genoa, d’altro canto, ha raggiunto quota 39 punti, allontanandosi ulteriormente dalla zona pericolo e avvicinandosi alla salvezza matematica con ancora cinque giornate da disputare.

Questa partita ha evidenziato la solidità della formazione di De Rossi e, al contempo, le persistenti difficoltà del Pisa nel trovare la via del gol e nell’invertire una rotta negativa che perdura da molte settimane. Per i rossoblù, la vittoria rappresenta un passo fondamentale verso la permanenza nel massimo campionato italiano, mentre per i toscani si fa sempre più tangibile la prospettiva di un ritorno in Serie B.