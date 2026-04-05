Oggi, domenica 5 aprile, la Serie A propone un interessante scontro valido per la 31ª giornata del campionato: Pisa e Torino si affronteranno con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il palcoscenico di questa sfida cruciale sarà la Cetilar Arena di Pisa, un appuntamento che promette emozioni e punti pesanti per la classifica.

Dettagli e Copertura Televisiva

La Lega Serie A ha ufficializzato che l’incontro tra Pisa e Torino si disputerà domenica 5 aprile alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati diverse opzioni per seguirla.

Sarà possibile assistere al match sia su DAZN che su Sky. La gara si svolgerà presso la Cetilar Arena, impianto conosciuto anche come Arena Garibaldi, lo storico stadio che ospita le partite casalinghe del Pisa.

Per gli abbonati Sky Sport Calcio, la telecronaca sarà affidata a Dario Massara, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. I contributi e gli aggiornamenti direttamente dal bordo campo saranno curati da Marina Presello e Mario Giunta. Su DAZN, invece, la telecronaca dell’incontro sarà a cura di Edoardo Testoni, garantendo una copertura completa per tutti i tifosi.

Le Squadre in Campo: Obiettivi e Assenze

Il Torino si presenta a questa sfida con un obiettivo chiaro: allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica e consolidare la propria posizione in Serie A.

Il tecnico Roberto D’Aversa ha convocato un gruppo di 25 giocatori, ma dovrà fare i conti con alcune assenze significative. Non saranno della partita Duván Zapata, fermato da una lesione alla coscia, e Zakaria Aboukhlal, out a causa di una contusione al ginocchio. In conferenza stampa, D’Aversa ha enfatizzato l’importanza della concentrazione e dell’efficacia offensiva: “Il focus è solo su Pisa. Dobbiamo fare gol, è il dato più importante”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di concretizzare le occasioni create per ottenere un risultato positivo.

Il Pisa, dal canto suo, arriva a questo appuntamento casalingo con grande determinazione. La squadra è reduce da una vittoria in inferiorità numerica contro il Cagliari, un risultato che ha evidenziato la sua compattezza e la sua forte motivazione.

Il Pisa si conferma una formazione capace di rendere la vita difficile agli avversari, specialmente quando gioca tra le mura amiche della Cetilar Arena. La capacità di lottare e di non mollare, dimostrata nella precedente giornata, rende il Pisa un avversario temibile e agguerrito per qualsiasi squadra.

Il Contesto della 31ª Giornata

Questo match tra Pisa e Torino assume un significato particolare nella 31ª giornata di campionato. Il Torino, sebbene non sia in una posizione critica, ha bisogno di continuità di risultati per trasformare l’obiettivo salvezza in una certezza matematica, evitando rischi nelle ultime giornate. Per il Pisa, invece, la partita rappresenta un’opportunità per confermare il buon momento di forma e per dimostrare la propria solidità, soprattutto in casa. Entrambe le squadre scenderanno in campo con la consapevolezza che i tre punti in palio sono fondamentali per i rispettivi percorsi in questa fase cruciale della Serie A.