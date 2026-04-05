Il Torino ha ritrovato il successo in trasferta, superando il Pisa per uno a zero in una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A. L'incontro, disputato allo stadio Romeo Anconetani di Pisa, è stato deciso da una rete di Che Adams al trentacinquesimo minuto del secondo tempo, un gol che ha permesso ai granata di conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

La sfida è stata caratterizzata da poche occasioni da gol e da un ritmo piuttosto basso, con entrambe le formazioni attente a non scoprirsi. Soltanto nel finale il Torino è riuscito a trovare la giocata vincente, grazie a Che Adams che ha saputo sfruttare una delle rare opportunità create.

Per il Pisa, questa è la diciassettesima sconfitta stagionale, un risultato che relega i toscani all’ultimo posto in classifica, a pari merito con il Verona, e a nove punti di distanza dalla zona salvezza. Il Torino, invece, ha ottenuto la decima vittoria stagionale e, soprattutto, la prima affermazione esterna dal mese di gennaio, superando il Parma e portandosi al dodicesimo posto, in una posizione più serena rispetto alle zone calde della graduatoria.

La direzione arbitrale

La partita è stata diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine, un arbitro classe 1990 che sta disputando una stagione positiva in Serie A. Zufferli, alla sua trentaseiesima presenza nella massima serie, vanta una media di circa quattro cartellini gialli a partita e un numero ridotto di espulsioni.

Per il Pisa, si è trattato della sesta partita diretta da Zufferli tra Serie A, B e C, mentre per il Torino era solo il terzo incrocio con il direttore di gara friulano. La squadra arbitrale era completata dagli assistenti Valerio Vecchi e Gilberto Laghezza, dal quarto ufficiale Paride Tremolada, dal VAR Marco Di Bello e dall'AVAR Antonio Giua.

Il contesto della sfida

Il match di Pisa rappresentava un appuntamento importante per entrambe le squadre: i granata cercavano punti per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica, mentre i toscani erano chiamati a una reazione per non perdere ulteriore terreno nella corsa salvezza. La designazione di un arbitro giovane ma già esperto come Zufferli, supportato da un VAR di livello, ha garantito una direzione attenta in una gara delicata.

Per il Pisa, il bilancio con Zufferli non è particolarmente favorevole, mentre il Torino ha raccolto risultati equilibrati nei pochi precedenti.

La vittoria ottenuta dal Torino a Pisa potrebbe rappresentare una svolta per la squadra granata, che ora guarda con maggiore fiducia al finale di stagione. Per il Pisa, al contrario, la situazione in classifica si fa sempre più complicata.