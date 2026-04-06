Il PSV Eindhoven si è laureato campione d'Olanda per la ventisettesima volta nella sua storia, assicurandosi il titolo di Eredivisie con cinque giornate d'anticipo. La vittoria per 4-3 sull'Utrecht ha consolidato il primato della formazione del Philipsstadion. La certezza matematica è giunta con il pareggio a reti inviolate (0-0) tra Feyenoord e Volendam, che ha lasciato la squadra di Rotterdam a diciassette punti dalla vetta. Questo successo conferma il dominio del club.

Una stagione da record per il PSV

La stagione del PSV è stata un percorso trionfale, caratterizzata da numeri impressionanti.

La squadra ha collezionato ventitré vittorie, quattro sconfitte e settantuno punti complessivi. L'attacco si è dimostrato particolarmente prolifico, con ottantadue gol segnati e una media di 2,8 reti a partita. Questi dati hanno permesso al club di Eindhoven di staccare nettamente la concorrenza e celebrare il titolo.

Con la conquista del titolo, il PSV si garantisce l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima UEFA Champions League. Un ritorno nella massima competizione europea dopo l'eliminazione nella fase a gironi dell'edizione in corso. Nonostante l'uscita, il club ha lasciato il segno con prestazioni di prestigio, tra cui la vittoria per 4-1 inflitta al Liverpool ad Anfield e il 6-2 contro il Napoli, risultati che hanno evidenziato il potenziale internazionale.

PSV: dominio e orizzonti europei

Questo successo rappresenta il terzo titolo consecutivo per il club di Eindhoven, un'impresa che non si verificava dal 2008. La squadra ha dimostrato notevole capacità di reazione, superando momenti difficili come le due sconfitte consecutive prima del decisivo successo sull'Utrecht. La vittoria in Eredivisie non solo celebra un'annata eccezionale, ma rafforza anche il ruolo centrale del PSV nel calcio olandese ed europeo, proiettandolo verso nuove sfide.