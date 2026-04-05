L'Inter ha travolto la Roma con un perentorio 5-2 nel big match della trentunesima giornata di Serie A, disputato allo stadio San Siro. Grazie a questa cinquina, i nerazzurri consolidano il loro primato in classifica, portandosi a nove lunghezze di vantaggio sul Milan e dieci sul Napoli, in attesa dello scontro diretto tra le due immediate inseguitrici. Protagonista assoluto della serata è stato Lautaro Martinez, autore di una doppietta al suo rientro in campo.

La gara si è sbloccata quasi immediatamente: al primo minuto, Lautaro Martinez ha portato in vantaggio l'Inter, finalizzando un cross basso di Thuram dalla destra.

La Roma ha reagito e ha trovato il pareggio al quarantesimo minuto con un colpo di testa di Mancini, servito da Rensch dopo una mischia in area. Nel recupero del primo tempo, Calhanoglu ha riportato avanti i padroni di casa con un potente tiro dalla distanza, chiudendo la prima frazione sul 2-1.

Dominio Inter nel Secondo Tempo

La ripresa ha visto l'Inter dilagare. Al cinquantaduesimo minuto, Lautaro Martinez ha firmato la sua doppietta personale, sfruttando un'azione corale. Solo tre minuti più tardi, è arrivata la rete di Thuram, che ha finalizzato una manovra offensiva dei nerazzurri. Al sessantatreesimo, Barella ha chiuso definitivamente i conti, portando il risultato sul cinque a uno. La Roma ha accorciato le distanze al settantesimo con Pellegrini, ma il risultato non è più cambiato, fissando il punteggio finale sul 5-2.

Con questa vittoria, l'Inter si conferma saldamente in vetta alla classifica con un margine importante sulle rivali. La Roma, invece, resta al sesto posto, a sette punti dal Como e a quattro dalla Juventus, con la zona europea ancora da difendere. Nel frattempo, il Bologna ha regolato la Cremonese a domicilio per 2-1, mantenendosi in ottava posizione, mentre il Torino ha espugnato Pisa per 1-0. La lotta salvezza resta accesa, con la Cremonese che condivide la terzultima piazza con il Lecce, a tre punti dal Cagliari e a cinque dalla Fiorentina.

Il Ritorno di Lautaro e le Assenze Chiave

Il rientro di Lautaro Martinez, assente dal diciotto febbraio, è stato decisivo, con l'attaccante argentino che ha subito lasciato il segno con due reti.

L'Inter ha dovuto fare a meno di Yann Bisseck e dello squalificato Carlos Augusto. Sul fronte giallorosso, Matias Soulé è tornato in campo dopo sette settimane di assenza, ma la Roma ha dovuto rinunciare a diversi titolari di peso, tra cui Wesley, Manu Koné, Paulo Dybala, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. La partita ha offerto anche altre occasioni degne di nota, come la doppia parata di Svilar su Calhanoglu e Dimarco, e un difficile intervento di Sommer su Malen.

Il successo rilancia le ambizioni dell'Inter in vista del finale di stagione, mentre la Roma dovrà ripartire per difendere la propria posizione in zona europea. L'attenzione è ora rivolta al prossimo scontro diretto tra Napoli e Milan, che potrebbe ulteriormente delineare la corsa ai primi posti della Serie A.