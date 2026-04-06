Il lunedì 6 aprile 2026 offre un palinsesto calcistico ricco, con le principali sfide di Serie A e Serie B su DAZN, e Juventus-Genoa disponibile anche su Sky. La giornata inizia alle 11:00 con il Campionato Primavera, seguita da un'intensa programmazione che include Serie A, Serie B e Serie C.

Dalle 12:30, l'azione prosegue con Udinese-Como (Serie A), Cesena-Sudtirol (Serie B) e due sfide di Serie C: Giugliano-Crotone e Sorrento-Team Altamura. Un appuntamento europeo con Bruges-Anderlecht è alle 13:30, mentre il Campionato Primavera torna alle 14:00 con Bologna-Verona.

Il pomeriggio prosegue con sei partite di Serie C alle 14:30. Alle 15:00, la Serie A vede Lecce-Atalanta, affiancata da un blocco di cinque partite di Serie B. Un'altra gara Primavera è alle 16:00.

Nel tardo pomeriggio, alle 17:15, la Serie B propone Sampdoria-Empoli. Alle 17:30, la Serie C offre Albinoleffe-Pergolettese e Virtus Verona-Ospitaletto. Il clou pomeridiano è alle 18:00 con Juventus-Genoa (Serie A), visibile su DAZN e Sky.

La serata calcistica culmina con il big match di Serie A tra Napoli e Milan alle 20:45 su DAZN. Prima, alle 19:30, la Serie B vede Carrarese-Spezia. Il calcio internazionale chiude la giornata con Sporting Gijon-Real Sociedad B (Segunda Division) alle 20:30, Girona-Villarreal (Liga) alle 21:00 e Casa Pia-Benfica (Liga portoghese) alle 21:45, tutti su DAZN.

Programmazione Completa: Calcio in TV e Streaming il 6 Aprile 2026

11:00 – Lazio‑Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 – Udinese‑Como (Serie A) – DAZN, DAZN 1

12:30 – Cesena‑Sudtirol (Serie B) – DAZN, Lab Channel

12:30 – Giugliano‑Crotone (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 257, NOW

12:30 – Sorrento‑Team Altamura (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport 258, NOW

13:30 – Bruges‑Anderlecht

14:00 – Bologna‑Verona (Campionato Primavera) – Sportitalia

14:30 – Salernitana‑Benevento (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

14:30 – Catania‑Picerno (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport 252, NOW

14:30 – Casarano‑Potenza (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

14:30 – Pro Patria‑Triestina (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

14:30 – Audace Cerignola‑Latina (Serie C) – Sky Sport 255, NOW

14:30 – Giana Erminio‑Dolomiti Bellunesi (Serie C) – Sky Sport 256, NOW

15:00 – Lecce‑Atalanta (Serie A) – DAZN, DAZN 1

15:00 – Bari‑Modena (Serie B) – DAZN, Lab Channel

15:00 – Catanzaro‑Monza (Serie B) – DAZN, Lab Channel

15:00 – Mantova‑Virtus Entella (Serie B) – DAZN, Lab Channel

15:00 – Venezia‑Juve Stabia (Serie B) – DAZN, Lab Channel

15:00 – Reggiana‑Pescara (Serie B) – DAZN, Lab Channel

16:00 – Fiorentina‑Frosinone (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:15 – Sampdoria‑Empoli (Serie B) – DAZN, Lab Channel

17:30 – Albinoleffe‑Pergolettese (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport 252, NOW

17:30 – Virtus Verona‑Ospitaletto (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

18:00 – Juventus‑Genoa (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW

19:30 – Carrarese‑Spezia (Serie B) – DAZN, Lab Channel

20:30 – Sporting Gijon‑Real Sociedad B (Segunda Division) – DAZN

20:45 – Napoli‑Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1

21:00 – Girona‑Villarreal (Liga) – DAZN

21:45 – Casa Pia‑Benfica (Liga portoghese) – DAZN