L’asse di mercato tra Inter e Sassuolo potrebbe presto accendersi con decisione. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, i nerazzurri avrebbero già incassato il sì di Tarik Muharemovic, difensore centrale reduce da una stagione positiva in Emilia. Il giocatore avrebbe accettato la proposta del club milanese, pronto a offrirgli un contratto quinquennale con uno stipendio in linea con i parametri della rosa, attorno ai 3 milioni di euro annui. Un segnale forte da parte della dirigenza interista, intenzionata a ringiovanire e rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Accordo col giocatore e trattativa con il Sassuolo

Dopo aver trovato l’intesa con il calciatore, l’Inter si prepara ora ad affrontare il nodo più delicato: la trattativa con il Sassuolo. Un dialogo che, almeno sulla carta, non dovrebbe presentare ostacoli insormontabili, anche grazie agli ottimi rapporti tra il presidente Giuseppe Marotta e il dirigente neroverde Giovanni Carnevali. La valutazione del cartellino del difensore si aggirerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra considerata congrua per un profilo giovane e in crescita. L’Inter, forte dell’accordo già raggiunto con Muharemovic, potrebbe cercare di chiudere rapidamente l’operazione per evitare inserimenti scomodi e assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.

La variabile Juventus e il rischio inserimento

A rendere lo scenario più complesso c’è però la presenza della Juventus, ancora proprietaria del 50% del cartellino del giocatore. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che potrebbe cambiare le carte in tavola nelle prossime settimane. Il club bianconero, infatti, potrebbe decidere di inserirsi nella trattativa, forte di una posizione privilegiata e di una conoscenza già approfondita del difensore. Uno scenario che riporterebbe alla mente operazioni del passato, come quella che portò Gleison Bremer a Torino, quando la Juventus riuscì a beffare proprio l’Inter. Molto dipenderà dalle strategie della dirigenza bianconera e dalla volontà di investire nuovamente sul giocatore. Nel frattempo, l’Inter resta in pole position, ma la partita è ancora aperta e potrebbe riservare colpi di scena fino all’ultimo