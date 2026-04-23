Il giornalista Rai Paolo Paganini è stato intervistato nelle scorse ore a TMW Radio e parlando del mercato della Juventus e nella fattispecie di quello dei portieri, ha detto: "Si parte dal discorso che ha fatto Spalletti, vuole 3-4 giocatori d'esperienza e di qualità per alzare il livello. Io so che vorrebbe De Gea, ma la Fiorentina non può permettersi di perdere lui e Kean. Alisson ti dà garanzie, credo sia un obiettivo concreto, al di là dei costi".

Vlahovic in, Jonathan David out: per Paganini Spalletti ha già deciso

Il giornalista Paolo Paganini ha analizzato le possibili strategie di mercato della Juventus, soffermandosi in particolare sul reparto offensivo.

Secondo Paganini, uno tra Jonathan David e Dusan Vlahovic sarebbe destinato a lasciare il club, con il primo che potrebbe rappresentare l’indiziato principale. Tale valutazione deriverebbe anche dalle indicazioni fornite da Luciano Spalletti, che avrebbe manifestato in più occasioni la volontà di puntare sull’attaccante serbo, nonostante le problematiche legate alla sua condizione fisica.

Il giornalista ha inoltre evidenziato come la situazione di Vlahovic resti comunque complessa, anche alla luce dei frequenti contatti tra il suo entourage e il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, elemento che potrebbe alimentare scenari alternativi.

Paganini ha infine espresso il proprio giudizio sugli episodi arbitrali verificatisi nella sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, ritenendo corretta la concessione del calcio di rigore in favore dei biancocelesti e legittima la rete realizzata dalla formazione bergamasca.

De Gea, un profilo di esperienza e sicuramente meno costo di Alisson

Se davvero la Juventus puntasse De Gea come dice Paganini, lo farebbe principalmente per motivi economici. Lo spagnolo, legato alla Fiorentina fino al prossimo 2028, potrebbe essere acquisito per una cifra vicina ai 5 milioni di euro mentre Alisson, al quale è stato prolungato recentemente il contratto al 2027, sarebbe valutato circa 15 milioni dal Liverpool. Anche dal punto di vista dello stipendio c'é una bella differenza fra i due: De gea attualmente percepisce 3 milioni di euro netti dai viola mentre Alisson 5. Insomma, un costo complessivo ben diverso e che potrebbe far pendere l'ago della bilancia nei confronti dell'iberico.