Il mercato delle grandi italiane resta in costante fermento, con operazioni che potrebbero riaprirsi improvvisamente dopo settimane di apparente calma e trattative destinate a entrare nella fase decisiva. La Juventus starebbe valutando un nuovo tentativo per portare a Torino Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter seguito da tempo, mentre la Roma continua a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo sulla corsia destra, senza però essere disposta a superare i limiti di spesa fissati dalla dirigenza.

Juventus, nuovi contatti per Frattesi: Beppe Riso può riaprire il dialogo

Secondo quanto rivelato dall'insider di mercato Damiano Coccia, la Juventus potrebbe presto tornare con decisione su Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter rappresenterebbe ancora uno degli obiettivi più graditi dalla dirigenza bianconera, convinta che le sue caratteristiche possano adattarsi perfettamente al progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Sempre secondo Coccia, il club avrebbe affidato a Beppe Riso, procuratore del giocatore, il compito di riallacciare i rapporti con la società nerazzurra e verificare l'esistenza dei margini per una nuova trattativa. Dopo i primi sondaggi dei mesi scorsi, il dossier Frattesi sarebbe dunque tornato d'attualità alla Continassa e, qualora i contatti dovessero produrre segnali positivi, nelle prossime settimane potrebbe aprirsi una nuova fase negoziale tra i due club.

Molto dipenderà dalla posizione dell'Inter, che dovrà decidere quanto servirà per privarsi del mediano romano.

Roma, offerta da 25 milioni per Read: il Feyenoord prende tempo

Anche la Roma vive ore importanti sul fronte mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club giallorosso avrebbe presentato al Feyenoord un'offerta da 25 milioni di euro per Givairo Read, terzino destro individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la fascia.

La proposta sarebbe significativa, ma potrebbe non essere sufficiente per convincere il club olandese a cedere il classe 2006. Nonostante una stagione complicata sotto il profilo fisico, il Feyenoord continua infatti a considerare Read uno dei prospetti più interessanti della propria rosa e non vorrebbe privarsene con facilità.

A Trigoria, tuttavia, la linea sarebbe chiara: la Roma non avrebbe intenzione di rilanciare oltre i 25 milioni di euro già messi sul tavolo. Nel caso in cui il Feyenoord dovesse confermare la propria posizione, la dirigenza capitolina sarebbe pronta a virare su altri profili già inseriti nella lista degli obiettivi per la corsia destra.