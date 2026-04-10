Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, ha fatto chiarezza sulle recenti dinamiche del mercato della Roma, sottolineando la piena condivisione delle operazioni con l’allenatore Gian Piero Gasperini. Intervenendo a DAZN, Ranieri ha dichiarato: "Sia l'anno scorso che quest'anno tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore". Queste parole giungono in risposta alle osservazioni di Gasperini, il quale aveva espresso la necessità di puntare su profili specifici come Malen e Wesley prima della gara contro il Pisa.

Ranieri ha precisato che la scelta dei giocatori è stata frutto di un lavoro congiunto: "È vero che abbiamo preso questi due giocatori, però è vero che abbiamo preso anche tutti gli altri. Poi, molti si sono infortunati, e queste sono tutte altre questioni. È troppo facile parlare di Malen e Wesley, ma abbiamo preso anche Ferguson. Evan lo avevamo scelto, poi si è perso del tempo dietro a Sancho, perché fino all'ultimo ci abbiamo provato, ma lui non è voluto venire". Il senior advisor ha inoltre evidenziato come alcune scelte siano state condizionate dal fair play finanziario: "Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Per cui, sì, prendiamoli questi giocatori, però poi, con il fatto del fair play finanziario, abbiamo dovuto prendere tanti giocatori in prestito e alcuni magari non stanno a quel livello.

Pazienza, li abbiamo presi apposta, non si sono ambientati, si sono infortunati, non vanno bene per noi, cambiamoli".

Le dinamiche tra Gasperini e la dirigenza

Le dichiarazioni di Ranieri emergono in un momento in cui il rapporto tra Gasperini e la dirigenza giallorossa appare particolarmente delicato. Il tecnico, noto per la sua schiettezza e le precise richieste di mercato, ha manifestato più volte la propria insoddisfazione per alcune scelte, come già accaduto in altre fasi della sua carriera. La gestione delle trattative e la necessità di rispettare i vincoli economici hanno portato a decisioni condivise, ma non sempre facili da accettare per tutte le parti coinvolte. La strategia della Roma ha puntato su giocatori capaci di integrarsi rapidamente, ma non tutti sono riusciti ad ambientarsi o a rendere secondo le aspettative, portando a una rotazione di elementi e alla consapevolezza che alcune scommesse non hanno dato i frutti sperati.

Tensioni e rapporti interni

Il clima a Trigoria è stato segnato da momenti di tensione tra Gasperini e la dirigenza, con divergenze sulle strategie di mercato e la gestione del gruppo. In particolare, il rapporto tra Gasperini e Ranieri si è complicato nel tempo; il tecnico si aspettava maggiore protezione e vicinanza dal manager che lo aveva voluto in panchina. Discussioni e divergenze di vedute sono state frequenti, a causa delle differenti esigenze e aspettative tra allenatore e società. Nonostante le difficoltà, la Roma ha cercato di mantenere una linea condivisa nelle scelte di mercato, mirando a un equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. Le parole di Ranieri confermano la volontà di proseguire su questa strada, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e coesa.