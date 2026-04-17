Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha fissato l'obiettivo di fine stagione: raggiungere i cinquanta punti in classifica. Alla vigilia della sfida casalinga contro il Parma, il tecnico ha sottolineato che in Serie A non esistono partite facili, invitando la squadra a dare il massimo nelle ultime sei giornate per chiudere al meglio il campionato.

Runjaic ha menzionato la recente partita contro il Milan come memorabile, ma ha ribadito l'intenzione di rendere l'intera stagione degna di essere ricordata. Sul prossimo avversario, il Parma, il tecnico ha evidenziato la giovane età della rosa e la qualità dei suoi talenti, prevedendo una gara diversa da quella di Milano ma comunque impegnativa.

"Dovremo attuare il nostro piano, metterci concentrazione, intensità, passione ma anche qualità", ha dichiarato Runjaic, aggiungendo che, nonostante l'assenza di Davis, la squadra ha gli elementi per fare bene e raccogliere il massimo dei punti.

Tattica e indisponibili

Il tecnico tedesco ha lasciato intendere la possibilità di riproporre il tridente offensivo, già visto contro il Como, ma ha precisato che la formazione sarà scelta per schierare la migliore squadra possibile. "I ragazzi sanno cosa devono fare, ormai siamo in una fase in cui si conoscono bene e lavorano bene assieme. Dovremo essere disciplinati in difesa e puliti in possesso, avremo di più il pallone rispetto alla settimana scorsa, sarà fondamentale non innervosirsi per il blocco basso del Parma.

Loro sono forti in transizione, hanno un attaccante forte che tiene bene il pallone e un portiere bravo a lanciare. Dovremo essere attenti, metterci intensità e cercare di fare risultato".

Runjaic ha poi aggiornato sugli indisponibili: oltre a Davis, mancheranno anche Zemura e Bertola. Quest'ultimo ha subito una lesione al retto femorale che potrebbe aver concluso la sua stagione. Il tecnico ha spiegato che Davis e Zemura richiederanno alcune settimane per recuperare, mentre Bertola sarà rivalutato di settimana in settimana.

Focus sul finale di stagione

Guardando al finale di campionato, Runjaic ha ribadito l'importanza di rimanere concentrati sul presente e di non lasciarsi distrarre dalle voci esterne.

"A fine stagione vedremo dove saremo arrivati", ha detto, "l'obiettivo ora è fare più punti possibili a partire da domani. Vogliamo rimanere concentrati sul presente e non pensare troppo al futuro, vogliamo isolarci dalle voci esterne e pensare alla partita con il Parma. Giocata quella, penseremo alla partita successiva. Il nostro obiettivo sono i 50 punti, sarebbe un bello step in avanti, ma per raggiungerlo bisogna fare punti già domani".

Il raggiungimento dei cinquanta punti rappresenterebbe un miglioramento rispetto alla scorsa stagione, richiedendo determinazione e continuità. Il tecnico ha anche evidenziato la crescita di alcuni giovani della rosa e la volontà di affrontare ogni partita con la giusta mentalità, senza sottovalutare nessun avversario.