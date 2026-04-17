Il Torino si prepara ad affrontare la Cremonese in trasferta, in un match cruciale in programma domenica alle 12:30. Per l'allenatore D'Aversa, la sfida presenta una modifica obbligata nel reparto difensivo: Ismajli, infatti, è squalificato e sarà sostituito da Maripan, che scenderà in campo al fianco di Coco ed Ebosse a protezione della porta difesa da Paleari.

Le Probabili Formazioni

La Cremonese, guidata da Giampaolo, dovrebbe schierarsi con un 4‑4‑2. Tra i pali ci sarà Audero, con la linea difensiva composta da Terracciano e Pezzella come terzini, affiancati da Baschirotto e Luperto al centro.

Il centrocampo vedrà la presenza di Barbieri, Payero, Bondo e Vandeputte, mentre in attacco agiranno Bonazzoli e Okereke. La squadra dovrà fare a meno dello squalificato Maleh e degli indisponibili Vardy, Collocolo, Thorsby e Moumbagna. Attenzione anche ai diffidati Luperto, Vardy e Maleh.

Il Torino di D’Aversa risponderà con un modulo 3‑4‑2‑1. A difendere la porta ci sarà Paleari, supportato da una difesa a tre formata da Coco, Maripan ed Ebosse. A centrocampo, spazio a Pedersen, Casadei, Gineitis e Obrador. Sulla trequarti, il ruolo di raccordo sarà affidato a Vlasic, con Simeone e Adams a comporre il tandem offensivo. Oltre allo squalificato Ismajli, il tecnico granata non potrà contare su Aboukhlal, Sazonov e Zapata, tutti indisponibili.

Tra i diffidati figurano Aboukhlal, Gineitis, Lazaro e Maripan.

L'Arbitro dell'Incontro

La direzione di gara sarà affidata al signor Michael Fabbri, che avrà il compito di gestire un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti.

Obiettivi e Momento del Torino

Il Torino giunge a questa sfida dopo aver brillantemente archiviato la questione salvezza, grazie alla vittoria ottenuta contro il Verona. Ora, l'obiettivo primario della squadra è conquistare il maggior numero di punti possibile nelle restanti giornate di campionato. La trasferta di Cremona rappresenta un'importante opportunità per consolidare il proprio rendimento lontano dalle mura amiche e per proseguire con determinazione e fiducia verso la conclusione della stagione, cercando di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Restrizioni per i Tifosi Granata

La trasferta del Torino a Cremona si svolgerà senza la presenza dei tifosi granata provenienti dalla provincia di Torino. Tale provvedimento è stato adottato dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms), in seguito agli scontri verificatisi nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino dopo la partita disputata contro il Verona. Una misura volta a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione dell'evento sportivo.