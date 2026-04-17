La Juventus si prepara ad affrontare il Bologna in una sfida di Serie A, in programma domenica alle 20.45 allo Stadium. La formazione bianconera di Luciano Spalletti deve fare i conti con incertezza legate alle condizioni fisiche di Kenan Yildiz e Khephren Thuram. Entrambi hanno svolto un programma differenziato nell'antivigilia; lo staff medico monitorerà la loro situazione fino a 24 ore prima della gara per valutarne l'impiego contro i rossoblù.

Buone notizie per Kelly, regolarmente in gruppo dopo aver smaltito acciacchi fisici. Spalletti potrà contare nuovamente su Weston McKennie, che rientra dopo la squalifica.

Tra i bianconeri, indisponibili: Adzic, Cabal, Milik, Perin, Vlahovic; diffidati: Bremer, Kelly. Per il Bologna, nessun squalificato, ma indisponibili: Casale, Dallinga, Dominguez, Skorupski. Diffidati rossoblù: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia.

Le probabili formazioni

La Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Conceicao, David, Boga. Panchina: Pinsoglio, Holm, Gatti, Yildiz, Zhegrova, Kostic, Thuram, Openda, Miretti. Il Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Joao Mario; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Panchina: Pessina, Franceschelli, Helland, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Pobega, Moro, Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Aggiornamenti e opzioni tattiche

Per la Juventus, un modulo alternativo 4-2-3-1 è in valutazione, con un ballottaggio tra David e Boga. Tra gli indisponibili bianconeri, Perin, Vlahovic e Adzic sono attesi al rientro nelle prossime giornate; Cabal ha concluso la stagione. Sul fronte Bologna, Skorupski, Dominguez, Helland, Lykogiannis e Dallinga sono ancora da valutare. Le scelte definitive saranno comunicate a ridosso del match, in base alle condizioni fisiche e alle ultime valutazioni.