Felicia, brand di punta di Andriani Società Benefit, ha siglato una partnership pluriennale con Juventus Football Club, diventando l'Official Healthy Food Partner del club bianconero. L'accordo nasce dall'incontro tra due realtà che condividono valori fondamentali come l'innovazione, la ricerca dell'eccellenza e l'attenzione alla qualità della vita. L'obiettivo comune è promuovere modelli di consumo sempre più consapevoli e valorizzare un'alimentazione equilibrata come parte integrante di uno stile di vita attivo e salutare.

Visibilità e coinvolgimento nell'ecosistema Juventus

La presenza di Felicia si estenderà all'interno dell'ecosistema Juventus attraverso un programma strutturato. Questo include ampia visibilità durante le partite di Serie A e Coppa Italia all'Allianz Stadium, attività dedicate presso lo Juventus Training Center e la realizzazione di contenuti esclusivi. Questi ultimi saranno sviluppati in collaborazione con Juventus Creator Lab, garantendo un accesso diretto alla vasta audience globale del club, che conta oltre 190 milioni di follower sui social media.

Alimentazione e benessere per la Prima Squadra

I prodotti Felicia entreranno a far parte del piano nutrizionale della Prima Squadra maschile, a conferma della comune attenzione verso qualità, innovazione e benessere.

Il brand si impegna a promuovere uno stile alimentare salutare, ispirato ai principi della dieta mediterranea e alla biodiversità a tavola. L'offerta include prodotti naturalmente privi di glutine, ricchi di proteine vegetali e cereali integrali, ideali per le esigenze degli sportivi.

“Questa partnership segna una tappa importante nel percorso che vede Felicia consolidare la propria presenza nel mondo dello sport attraverso la promozione di uno stile alimentare positivo e responsabile”, ha affermato Marco Lentini, direttore Marketing Andriani Società Benefit. “Collaborare con una realtà come Juventus significa contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza su temi legati al benessere, al gusto e alla valorizzazione della biodiversità alimentare.

È l’incontro tra valori condivisi e una comune capacità di creare connessioni autentiche tra persone, generazioni e territori”.

“L’accordo fra Juventus e Felicia”, ha aggiunto Peter Silverstone, chief Business Officer di Juventus, “rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di iniziative capaci di generare valore sia per il Club sia per i suoi partner. L’integrazione concreta dei prodotti Felicia nell’alimentazione quotidiana dei nostri atleti testimonia in modo autentico il loro utilizzo nella vita dei giocatori bianconeri. Questa partnership contribuisce inoltre a rafforzare il nostro ecosistema, grazie all’ingresso di un brand altamente riconoscibile che condivide il nostro impegno in termini di innovazione, qualità e benessere”.

Felicia: innovazione e impegno nell'healthy food

Felicia, brand di Andriani S.p.A. Società Benefit, si è affermato come punto di riferimento nel settore dell'healthy food. Questo successo è dovuto all'impiego di materie prime innovative e naturalmente privi di glutine, come cereali integrali (avena, riso, grano saraceno, teff) e legumi (lenticchie, ceci, piselli). Il marchio promuove un nuovo modo di mangiare sano, ricco di gusto, sostenibile e orientato alla biodiversità, in linea con la filosofia della “Colorfood Revolution” ispirata alla dieta mediterranea e alla trasparenza degli ingredienti.