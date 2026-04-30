Il Venezia è a un passo dal ritorno in Serie A: solo tre punti lo separano dalla certezza matematica della promozione. La squadra lagunare, sotto la guida di Giovanni Stroppa, si appresta ad affrontare una delle sfide più cruciali della stagione, in trasferta a La Spezia. Un successo garantirebbe agli arancioneroverdi il tanto atteso salto di categoria dopo soli undici mesi, un traguardo reso possibile anche dagli scontri diretti favorevoli sia con il Monza che con il Frosinone.

A differenza della settimana precedente, il Venezia detiene ora il pieno controllo del proprio destino.

Non sarà più necessario attendere i risultati dagli altri campi, come quelli di Mantova e Castellammare di Stabia, dove saranno impegnate rispettivamente Monza e Frosinone. Per la promozione, in realtà, alla formazione veneta potrebbe essere sufficiente anche replicare il risultato di una delle due dirette concorrenti. Qualora la certezza non dovesse arrivare già in questa giornata, rimarrebbe comunque un'ulteriore opportunità nell'ultima partita di campionato, quando il Venezia ospiterà il Palermo sull'isola di Sant'Elena.

Stroppa, il tecnico dei record in Serie B

Giovanni Stroppa è vicino a centrare la sua quarta promozione dalla Serie B in appena sette anni, un risultato che si configurerebbe come un vero e proprio record personale e professionale.

Il Venezia si conferma la grande favorita per assicurarsi uno dei due posti che garantiscono l'accesso diretto alla massima serie. Anche il Monza potrebbe festeggiare un immediato ritorno in Serie A, ma per la squadra lombarda sarebbero necessari due incastri: una vittoria in trasferta unita alla contemporanea sconfitta del Frosinone, forte anch'essa degli scontri diretti favorevoli.

Il fascino intramontabile del Penzo e la leggenda di Mazzola

Per i tifosi e per le squadre ospiti, un'eventuale promozione del Venezia significherebbe la possibilità di rivivere, almeno per un altro anno, l'emozione unica di raggiungere lo stadio Penzo a bordo del "vapore", termine con cui gli abitanti del luogo indicano le imbarcazioni del servizio pubblico nautico.

Il Penzo, il secondo impianto più antico d'Italia, continuerà a essere la casa del Venezia fino a gennaio 2028, data prevista per l'inaugurazione del nuovo stadio, in costruzione vicino all'aeroporto Marco Polo. Tra le sue storiche mura, negli anni Quaranta, Valentino Mazzola consacrò il suo straordinario talento. Fu proprio lui a guidare il Venezia alla vittoria della Coppa Italia 1940-41 e al terzo posto in Serie A, prima del suo passaggio al leggendario Grande Torino. Proprio lunedì 4 maggio si commemorerà il 77esimo anniversario della tragedia di Superga, evento in cui Mazzola perse tragicamente la vita.

Già lo scorso anno, allenatori di fama come Conte, Inzaghi e Gasperini avevano espresso la difficoltà nel mantenere la concentrazione delle proprie squadre prima delle partite disputate a Venezia, commentando: "Sembra di andare in vacanza, in barca, tra Venezia e il Lido". Un fascino inimitabile che la Serie A potrebbe presto riassaporare, aggiungendo un tocco di romanticismo al massimo campionato italiano.