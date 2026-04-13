Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, ha infuso fiducia e determinazione alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. La squadra blaugrana deve rimontare il 2-0 subito all'andata, ma Yamal non si scoraggia.

"È possibile la rimonta, per questo siamo qui. Dobbiamo giocare come sappiamo, con intensità senza perdere il nostro gioco. Non bisogna pensare che sia un miracolo qualificarsi. Iniziamo da 2-0 per l'Atletico Madrid, ma bisogna giocare come sappiamo fare", ha dichiarato Yamal, enfatizzando la necessità di mantenere la propria identità di gioco.

Determinazione e responsabilità

Il giovane attaccante ha ribadito l'importanza di lottare per la maglia blaugrana: "Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto per tutta la stagione: lottare per questa maglia e provare a centrare le semifinali". Yamal ha sottolineato come la responsabilità sia condivisa: "Per fortuna sto giocando al Barça e ci sono giocatori di qualità. Non credo che tutto passi da me, ma se succedesse non mi importerebbe".

Una promessa ai tifosi ha concluso il suo intervento: "Promettiamo che se verremo sconfitti sarà combattendo fino alla fine, faremo tutto per questa maglia. Sarà una partita di novanta minuti o più perché non è finita". Le sue parole riflettono la volontà di non arrendersi e di dare il massimo.

La fiducia del gruppo e le parole di Flick

In conferenza stampa, Yamal ha ribadito la compattezza del gruppo: "Siamo un team giovane e tutti siamo molto legati al Barcellona. Lo abbiamo dimostrato. Lottiamo per lo stemma. Vogliamo essere in semifinale. Daremo tutto".

Il tecnico Hansi Flick ha sottolineato l'importanza del gioco di squadra: "Lamine deve fare ciò che sa fare meglio: i duelli uno contro uno. Dobbiamo avere diverse opzioni e giocare come squadra. È la cosa più importante. Le partite si possono decidere in un momento, speriamo che cada dalla nostra parte". Flick ha espresso ottimismo sulla possibilità di rimonta: "Ho la sensazione che sarà diverso rispetto all'andata. Può essere incredibile.

Possiamo rimontare. È possibile. Affrontiamo un Atletico forte, con buoni giocatori offensivi e difensivi. Dobbiamo essere solidi in tutte le fasi e sfruttare le opportunità".

L'atmosfera nello spogliatoio blaugrana è improntata a fiducia e determinazione, con la consapevolezza che la sfida contro l'Atletico Madrid sarà difficile ma non impossibile da ribaltare.