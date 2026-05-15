Il Chelsea ha intensificato i contatti con Xabi Alonso, individuato come principale candidato per guidare la squadra nella prossima stagione. L’ex centrocampista spagnolo, reduce da una stagione trionfale alla guida del Bayer Leverkusen, sta valutando con attenzione la proposta del club londinese e ha chiesto rassicurazioni precise sul progetto tecnico prima di dare il proprio assenso definitivo. La richiesta di Alonso nasce anche dall’esperienza vissuta al Real Madrid, conclusasi dopo soli sette mesi nonostante un contratto triennale e caratterizzata da difficoltà e tensioni interne.

Il Chelsea, attualmente nono in Premier League e fuori dalla prossima Champions League, considera Alonso il profilo ideale per rilanciare la squadra, anche grazie al sostegno di parte dello spogliatoio. Il club ha comunque predisposto una lista di almeno cinque candidati per la panchina, tra cui figurano Andoni Iraola del Bournemouth e Marco Silva del Fulham, entrambi già contattati. La dirigenza londinese, che ha cambiato guida tecnica più volte nell’ultima stagione, è alla ricerca di stabilità e di una figura capace di gestire le forti personalità presenti nello spogliatoio.

Le richieste di Alonso e il clima nello spogliatoio

Alonso, che ha vinto la Bundesliga 2024 con il Bayer Leverkusen senza subire sconfitte e ha raggiunto la finale di Europa League (poi persa contro l’Atalanta), vuole garanzie su diversi aspetti, tra cui la possibilità di incidere sulle scelte di calciomercato.

Il Chelsea non intende imporre giocatori all’allenatore e riconosce che una figura del calibro di Alonso debba essere ascoltata nelle decisioni strategiche. Il sostegno dei giocatori è considerato un elemento chiave: nello spogliatoio dei Blues si ritiene che Alonso sia il tecnico giusto per riportare la squadra ai vertici e gestire le dinamiche interne.

La situazione potrebbe sbloccarsi dopo la finale di FA Cup contro il Manchester City, con lo staff ad interim che prosegue la gestione quotidiana della squadra in attesa di una scelta definitiva. Il club londinese, dal 2022 sotto la proprietà BlueCo, è alla ricerca del sesto allenatore permanente e punta su un profilo in grado di garantire autorevolezza e risultati.

Il percorso di Alonso e le prospettive

Il percorso di Alonso come allenatore è stato seguito con attenzione dal Chelsea fin dai suoi esordi al Bayer Leverkusen nel 2022. Dopo aver lasciato il Real Madrid a gennaio, Alonso è rimasto senza incarico, ma la sua reputazione e i successi ottenuti da giocatore e tecnico lo rendono una scelta ambita. All’interno dell’ambiente calcistico inglese cresce la convinzione che un accordo possa essere raggiunto, anche perché altre pretendenti, come il Liverpool, non hanno avviato contatti concreti con lo spagnolo. La presenza di una struttura dirigenziale articolata, con cinque direttori sportivi, non sembra rappresentare un ostacolo, poiché il club intende comunque coinvolgere Alonso nelle scelte di mercato.

Il Chelsea, che sabato affronterà il Manchester City nella finale di FA Cup, spera di chiudere presto la questione allenatore per rilanciare il progetto sportivo e migliorare il morale della squadra. La scelta del nuovo tecnico sarà determinante per il futuro dei Blues e per la capacità di attrarre nuovi talenti nella rosa.