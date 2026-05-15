Il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha ufficializzato la lista dei 26 calciatori convocati per i prossimi Mondiali 2026, che si disputeranno tra meno di un mese negli Stati Uniti, Messico e Canada. Tra i nomi selezionati spicca quello di Romelu Lukaku, il miglior marcatore nella storia dei ‘Diavoli rossi’, la cui inclusione avviene nonostante una condizione fisica non ancora ottimale.

Lukaku convocato: le parole di Garcia e l'attaccante

Durante la conferenza stampa di presentazione, Garcia ha chiarito la situazione di Lukaku, affermando che l'attaccante "è guarito" dall'infortunio ma si trova "fuori forma".

Il tecnico belga ha evidenziato la sfida: "La sfida sarà rimetterlo in sesto nelle prossime cinque settimane". Dal canto suo, Lukaku, che si trova già in Belgio per la preparazione, ha commentato: "Ho iniziato la fase finale della mia preparazione fisica con lo staff della squadra nazionale e non vedo l’ora di incontrare i ragazzi". L'attaccante aveva assistito alla finale di Coppa del Belgio, dove era impegnato l’Anderlecht, la sua ex squadra.

La rosa dei 26: presenze dall'Italia ed esclusioni

La selezione di Garcia include diversi talenti provenienti dal campionato italiano. Tra questi figurano Kevin De Bruyne (Napoli), Kony De Winter e Alexis Saelemaekers (Milan), e Charles De Ketelaere (Atalanta).

Un'altra novità tra gli attaccanti è Matias Fernandez‑Pardo del Lille, che ha optato per la nazionalità belga dopo aver militato nelle giovanili spagnole. Le principali esclusioni dalla rosa riguardano invece Lois Openda della Juventus e Mika Godts dell’Ajax.

Di seguito la lista completa dei 26 convocati del Belgio:

Portieri : Courtois (Real), Sanne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasburgo).

: Courtois (Real), Sanne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasburgo). Difensori : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Kony De Winter (Milan), Brandon Mechele (Bruges), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joachim Seys (Bruges), Arthur Theate (Francoforte), Maxim De Cuyper (Brighton).

: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Kony De Winter (Milan), Brandon Mechele (Bruges), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joachim Seys (Bruges), Arthur Theate (Francoforte), Maxim De Cuyper (Brighton). Centrocampisti : Kevin De Bruyne (Napoli), Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Axel Witsel (Girona), Hans Vanaken (Bruges).

: Kevin De Bruyne (Napoli), Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Axel Witsel (Girona), Hans Vanaken (Bruges). Attaccanti: Romelu Lukaku (Napoli), Jeremy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta), Diego Moreira (Strasburgo), Matias Fernandez‑Pardo (Lille), Dodi Lukebakio (Benfica), Alexis Saelemaekers (Milan).

I Diavoli Rossi ai Mondiali 2026

La nazionale di calcio del Belgio, conosciuta come i ‘Diavoli rossi’, si prepara a un appuntamento di rilievo con la fase finale dei Mondiali 2026.

La gestione della squadra maggiore è affidata alla federazione calcistica belga (Royal Belgian Football Association), fondata nel 1895 e affiliata a FIFA e UEFA. La partecipazione a questo torneo rappresenta un momento cruciale per il calcio belga, che si presenta con una rosa che unisce l'esperienza internazionale a giovani talenti provenienti dai maggiori campionati europei.