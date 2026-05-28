L'Atalanta vive giorni di intenso fermento, proiettata verso una profonda ristrutturazione che coinvolge sia la dirigenza sia la guida tecnica. Dopo l'addio di Tony D'Amico, il club bergamasco si appresta a inaugurare una nuova era con la nomina di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. L'arrivo di Giuntoli a Zingonia è imminente, segnando un passo cruciale per il futuro della società.

Parallelamente, si delineano importanti cambiamenti anche sulla panchina. La giornata odierna potrebbe essere decisiva per l'ufficializzazione del divorzio tra Raffaele Palladino e l'Atalanta, con la società che ha già individuato in Maurizio Sarri il principale candidato per assumere il ruolo di allenatore nella prossima stagione.

Queste operazioni strategiche, tuttavia, comportano anche significativi risvolti economici. Per finanziare parte di questi investimenti, si è reso necessario il trasferimento del centrocampista Ederson al Manchester United per una cifra di 45 milioni di euro, operazione che garantisce una notevole plusvalenza per le casse nerazzurre.

Ristrutturazione dirigenziale e tecnica

Il club sta dunque avviando una fase di completa riorganizzazione. L'uscita di figure chiave come D'Amico chiude un ciclo, aprendo le porte a una gestione rinnovata. Cristiano Giuntoli è pronto a mettere a disposizione la sua comprovata esperienza e la sua visione strategica per guidare l'Atalanta. Durante un recente incontro tra il club e il futuro direttore sportivo, sarebbero state già definite le linee guida per il futuro, con l'obiettivo primario di mantenere l'Atalanta ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Per quanto concerne la guida tecnica, Maurizio Sarri, fresco della conclusione del suo rapporto contrattuale con il Napoli, emerge come il favorito assoluto per la panchina bergamasca. L'ufficialità di questi accordi è attesa nei prossimi giorni, sebbene non sia ancora chiaro quale annuncio – quello del direttore sportivo o quello dell'allenatore – verrà comunicato per primo. Resta invece da definire la posizione di Raffaele Palladino, che è ancora sotto contratto con l'Atalanta per un'ulteriore stagione.

Strategie di mercato e ambizioni future

Il mercato dell'Atalanta è già entrato nel vivo, e la cessione di Ederson rappresenta un tassello fondamentale per sostenere le nuove strategie societarie.

Il trasferimento del talentuoso centrocampista brasiliano al Manchester United per 45 milioni di euro offre al club la liquidità necessaria per affrontare con maggiore serenità le prossime operazioni in entrata e per pianificare investimenti mirati volti a rafforzare ulteriormente la rosa in vista delle prossime competizioni.

In questo scenario di profondo rinnovamento, la società bergamasca si prepara ad affrontare una stagione ricca di sfide e aspettative. L'arrivo della nuova dirigenza, con Cristiano Giuntoli, e il probabile insediamento di Maurizio Sarri in panchina, inviano segnali chiari della ferma volontà dell'Atalanta di continuare a crescere, a consolidare il proprio ruolo da protagonista in Serie A e a puntare con decisione a traguardi sempre più ambiziosi.