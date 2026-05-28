Il Bologna FC 1909 e Vincenzo Italiano hanno ufficializzato la loro separazione, giungendo a una risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico al club. L'annuncio, diramato dalla società, chiude un capitolo significativo dopo due stagioni ricche di ottimi risultati e grandi soddisfazioni per entrambe le parti.

È stato lo stesso Vincenzo Italiano a comunicare alla dirigenza la sua decisione, motivandola con la convinzione di aver concluso il proprio ciclo a Bologna. Una scelta, ha tenuto a precisare il tecnico, maturata in piena autonomia e indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

Questa dichiarazione sottolinea la natura ponderata della sua partenza, non dettata da altre offerte imminenti ma dalla percezione di un percorso giunto al suo termine naturale.

Il club ha espresso profonda gratitudine nei confronti dell'allenatore, ringraziandolo per la passione e la dedizione dimostrate. Questo periodo, ha evidenziato la società, resterà impresso nella storia del club, anche e soprattutto per la memorabile conquista della Coppa Italia, avvenuta il 14 maggio 2025. Un traguardo che ha arricchito il palmarès e l'orgoglio dei tifosi rossoblù.

Il bilancio delle stagioni di Italiano

Le due stagioni di Vincenzo Italiano alla guida del Bologna sono state unanimemente riconosciute come un periodo di grande successo.

I risultati ottenuti sono stati considerati molto positivi, culminati con la vittoria della Coppa Italia. Questo prestigioso trofeo ha segnato una pagina importante e indelebile nella storia del club. La dirigenza ha ribadito i suoi ringraziamenti a Italiano e a tutto il suo staff, augurando loro il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere professionali.

Le ragioni e il contesto della separazione

La decisione di Vincenzo Italiano di lasciare il Bologna è scaturita dalla percezione di aver "concluso il suo ciclo" con la squadra emiliana. Questa affermazione rafforza l'idea che la separazione non sia legata a fattori esterni, bensì a una valutazione interna del proprio percorso. La partenza dalla panchina rossoblù avviene in un clima di rispetto reciproco e di riconoscenza, con il club che ha costantemente sottolineato la professionalità e l'impegno profusi da Italiano. La conclusione del rapporto si configura come una scelta condivisa e serena, che lascia dietro di sé un'eredità di successi e un profondo apprezzamento.