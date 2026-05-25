Il commissario tecnico Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per i due impegni finali della stagione della Nazionale italiana. Gli azzurri affronteranno due test amichevoli: il primo mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo, e il secondo domenica 7 giugno al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta, contro la Grecia. Il raduno della squadra è fissato a Coverciano per giovedì 28 maggio.

La selezione di Baldini evidenzia una chiara strategia orientata ai giovani talenti, confermando la volontà di puntare su una nuova generazione di calciatori.

Il gruppo include quattro ragazzi classe 2008, tre 2006, sette 2005 e nove 2004, per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare questa finestra internazionale sarà il portiere del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, già punto fermo della Nazionale maggiore. Al suo fianco, sono stati richiamati anche Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito, tutti già inseriti nel giro della selezione principale.

La nuova Italia tra conferme e debutti

Il nuovo corso della Nazionale è caratterizzato da una significativa iniezione di forze fresche, con ben 19 debuttanti su 24 convocati, a testimonianza di una vera e propria rivoluzione generazionale. Tra i nomi spiccano tre giocatori del Borussia Dortmund: Filippo Mane, Luca Reggiani e Samuele Inacio.

Altri giovani emergenti includono Davide Bartesaghi, Honest Ahanor e Luca Koleosho, oltre a Francesco Camarda e Luigi Cherubini.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

All’elenco si aggiungono Tommaso Berti (Cesena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli) e Dominic Vavassori (Atalanta), che prenderanno parte alla fase di preparazione delle amichevoli, dal 28 al 31 maggio. Questa scelta permette di ampliare ulteriormente il bacino di giovani osservati in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

Il contesto della rivoluzione azzurra

La decisione di Baldini, che assume la guida della squadra dopo le dimissioni del precedente commissario tecnico, ha l'obiettivo di rilanciare il futuro della Nazionale.

Molti degli elementi selezionati sono già stati protagonisti nelle formazioni Under 21. La presenza di Donnarumma come capitano offre un punto di riferimento fondamentale per i più giovani, mentre l'inclusione di talenti provenienti da club europei come il Borussia Dortmund e il Paris FC sottolinea l'attenzione verso il panorama calcistico internazionale.

Il raduno a Coverciano rappresenterà un'importante occasione per valutare la coesione del nuovo gruppo e delineare le prospettive future della Nazionale in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali.